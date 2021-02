'CELA PROCEDURA NE TRAJE VIŠE OD 15 MINUTA'! Nikodijević za Pink: Na Sajmu u Hali 3 vakcinacija i Sputnjikom, a od sutra i Fajzerovom vakcinom

Vakcinisanje se na Sajmu odvija bez problema i u skladu sa očekivanjima, izjavio je Nikodijević za "Novo jutro".

Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Grada Beograda, izjavio je da čitava procedura vakcinacije na Beogradskom sajmu protiče u skladu sa očekivanjima i da je kroz dve hale do sada prošlo 50.000 ljudi. On je istakao da ceo proces vakcinacije pojedinca traje oko 15 minuta - od dokumentacije do samog primanja doze.

– Na Sajam dolazi veliki broj građana, ali nema većih zadržavanja. Grad Beograd je obezbedio sve neophodne tehničke uslove, kao i frižidere, da bi se vakcine skladištile na određenoj temperaturi. U početku je bila dostupna samo kineska, ali je odnedavno u Hali 3 dostupna i Sputnjik V vakcina, a nadam se da će već od sutra biti dostupna i Fajzerova. Izuzetno smo zadovoljni kako se čitav proces odvija, i ako ovako nastavimo, verujem da ćemo veoma brzo izaći iz ove situacije – izjavio je Nikodijević za "Novo jutro".

On je dodao da od početka sledeće nedelje počinje i revakcinacija i da će dnevno biti vakcinisan veći broj ljudi. Iz tog razloga je opremljen i "Belekspocentar", koji će, pre svega, biti dostupan Beograđanima sa leve obale Save.

– Počeće da radi i Zavod za biocide i odmah nakon toga počinjemo da opremamo i stanicu u Borči, tako da ćemo imati dovoljno punktova. Iz inostranstva nas pitaju za savete vezane za organizaciju i nije im jasno kako smo tako efikasno organizovali vakcinaciju u Beogradu – zaključio je Nikodijević.