Radojičić za Pink: Dobra politika Srbiju je dovela do saradnje i otvorenosti ka svetu. To se vidi na primeru budućeg metroa, kao i situaciji oko nabavki vakcina! (VIDEO)

Danas je u Beogradu trenutno aktuelno na hiljade projekata, što velikih infrastrukturnih radova, o čemu svedoči dve hiljade kranova, što manjih radova, ali od značaja za život građana, rekao je za Novo jutro televizije Pink gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

Kako je najavio, među većim planovima za naredni period svakako je metro, zatim zgrada Filharmonije, Tiršova 2, Hitna pomoć, Infektivna klinika, linijski park, obilaznica oko Beograda, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i uopšte doprinos zaštiti životne sredine.

- Brojni projekti vezani su za viziju razvoja Beograda i spuštanja na reke. Linijski park nastavak je tog koncepta, a cilj je da od Ade Ciganlije do Pančevačkog mosta imamo divno šetalište sa mnogim sadržajima. Konkretno, on će biti dug 4,6 kilometara i u deset celina obuhvataće prostor od Beton hale do Pančevačkog mosta, sa parkovima, restoranima, dečjim igralištima, kulturnim sadržajima i inovativnim konceptima, a sve će biti otelotvorenje ideja mladih arhitekata - istakao je Radojičić.

Gradonačelnik se osvrnuo na statističke podatke koji od 2013. godine idu uzlaznom linijom - znatno manji broj nezaposlenih, veće zarade, veći obuhvat dece u vrtićima i slično.

- To je direktan pokazatelj razvoja Beograda – podvukao je Radojičić.

On je kao primer dobre politike naveo našu saradnju i otvorenost ka svetu.

- To je ono što nas razlikuje od čitavog sveta. Našli smo ravnotežu među različitim interesima koje zemlje imaju, što govori o našoj umešnost. Vidi se to i na primeru budućeg metroa, ali i na primeru nabavke vakcina. Danas ćemo imati petsto hiljaditog vakcinisanog, što je izuzetan rezultat. Od tog broja vakcinisanih, 150 hiljada ljudi je u Beogradu, a milion njih trenutno je prijavljeno za imunizaciju. Na mene je ostavilo utisak to što je kancelarka Merkel priznala da se Srbija najbolje snašla, tako da se vraćamo na dobru odluku predsednika Srbije da uđe u pregovore sa svima oko nabavke vakcina - istakao je gradonačelnik.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, komentarišući posetu predsednika Vučića Francuskoj, rekao je da se u poslednje vreme jasno vidi da Srbija krupnim koracima ide napred, kao i da počinje da ima uvažavanje od zapadnog dela sveta.

- Poseta Francuskoj od strane predsednika Vučića je veoma bitna i jasno je da predsednik Francuske želi da izađe u susret Srbiji maksimalno. Kada je u pitanju situacija oko Kosova i Metohije, duboko verujem da je i Makron svestan da ne možemo sve izgubiti po tom pitanju, a da ne dobijemo ništa zauzvrat - rekao je Jeremić.

Kako kaže, veruje da će takozvana delagacija iz Prištine najmanje da se pita, i dodaje da će morati da rade ono što im tvorci lažne države budu servirali.

- Srbija je za stolom. Sigurno da je pomak da se ponovo razgovara o tome, jako je to bitno. Svi znaju da nema tog političara u Srbiji koji će u ime naroda potpisati nezavisnost Kosova - rekao je Jeremić.

Kako kaže, jako je bitna poseta Francuskoj i zbog ekonomskog aspekta.

- Srbija ugovara izuzetnu investiciju u glavnom gradu, uspečli smo da sačuvamo svoju privredu, I da idemo napred. Veliki je uspeh da smo dogovorili takav krunski projekat - rekao je Jeremić.