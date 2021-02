ŽELJKO MITROVIĆ POZIVA NA LJUBAV: Spremio je nešto bez čega se ne može!

Najvažniji sastojak je tu.

Jedanaesta hit numera benda MONX, pod liderskom palicom maestralnog Željka Mitrovića ugledala je svetlost dana – pod nazivom „Tu noć“. Ovog puta je čista magija u pitanju od prvog takta, koji se nadovezuje na čaroban vokal nekadašnje Pinkove Zvezdice Isidore Mitić, i iskusan vokal momka koji svojom autorskim radom već godinama odusevljava publiku u regionu – Đorđa Miljenovića, Skaj Viklera.

Nakon 10. neverovatno uspešnih pesama, iza kojih ponosno stoji Mitrović sa svojom mladom, talentovanom i kreativnom ekipom iz benda, po svemu sudeći smeši se još jedna ozbiljna numera koja svakako zaslužuje višemilionske preglede, kao i one potonje. Željko ostaje i dalje veran zlatnom periodu za muziku koji je bio inspiracija bendu MONX, a to su osamdesete godine prošlog veka. U numeri „Tu noć“ jasno možemo odmah da uočimo uticaj engleskog rok benda „The Police“, tj. tu specifičnost u prenošenju magijskog utiska koji je svojstven Stingu i njegovoj ekipi, a danas ništa manje Željku i njegovim vrsnim muzičarima. Isidora koja zavodljivo uvodi publiku u kompleksnu emociju koju pesma „Tu noć“ pruža i Skaj, koji Stingovski nehajno, a jako - dovodi u katarzu. Puno emocija u pesmi gde svaki instrument, svaki ton, i njegov i njen vokal boje pesmu i čine je razoružavajuće potpunom.

Približava se Dan zaljubljenih. Onaj praznik koji nikog ne ostavlja ravnodušnim! U tom duhu, Željko Mitrović je poželeo da sa Mićom, Markom, Acom, Isidorom i Đorđem pokloni, sada bi se već moglo reći – svojoj vernoj publici, numeru za pamćenje. Ljubav je glavni pokretač na ovom svetu i to nije tajna. I baš zbog velike ljubavi prema svom poslu i svojim hobijima, Željko se nalazi tu gde jeste. U samom vrhu! Pošto se približava taj čuveni dan, „Tu noć“ zove na ples. Na emociju. Na preispitivanje. Ona je pravljena za sva slomljena srca, romantične duše...ona je tu za sve koji (opet bi da) veruju u ljubav.

U neizvesnim vremenima, ljubavi i magije zaista nikad premalo i nikada zaista dosta. Tu noć i mnogo noći još, uživajmo u melodijama koje nas zovu na nežnost i koje nas spajaju.

Autor: S.P.