U Beogradu dosad vakcinisano 170.000 GRAĐANA! Vesić najavio: Sledeće nedelje punkt za imunizaciju u Borči

Punktovi će se otvarati i na novim lokacijama, kako za tim bude bilo potrebe, izjavio je zamenik gradonačelnika.

U Beogradu je do sada vakcinisano skoro 170.000 građana, a revakcinisano 16.800, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić i najavio da će sledeće nedelje biti otvoren punkt za imunizaciju u novoj zdravstvenoj stanici u Borči.

- U Beogradu je do sada vakcinisano skoro 170.000 građana, a to znači da je oko 10 odsto punoletnog stanovništva već vakcinisano. Ako uzmemo u obzir da se oko 350.000 Beograđana prijavilo za vakcinaciju, to znači da se oko 20 odsto punoletnog stanovništva u glavnom gradu prijavilo za vakcinaciju - rekao je Vesić za Tanjug na punktu u Belekspocentru na Novom Beogradu.

Podsetio je da se na tom punktu vrši vakcinacija, a na Beogradskom sajmu revakcinacija, te da se imunizacija sprovodi i u svih 17 gradskih domova zdravlja.

Najavio je da će sledeće nedelje biti otvoren punkt u novoj zdravstvenoj stanici u Borči i dodao da će biti otvarano još punktova, kako za tim bude bilo potrebe.

Zamenik gradonačelnika je još jednom pozvao građane Beograda da se vakcinišu i istakao da vakcina ima dovoljno.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada obezbedili su dovoljno vakcina. Stiglo je dodatnih 500.000 doza kineskih vakcina, stiže vakcina AstraZeneka, dobićemo i nove količine Fajzerove vakcine, mnogo više nego sve zemlje u regionu... Molim sve da budu odgovorni, da se vakcinišu kako bi se što pre vratili normalnom životu jer je vakcina jedini način da se izađe na kraj sa epidemijom - rekao je Vesić.

On je punkt u Belekspocentru, gde je danas nastavljena vakcinacija zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, obišao zajedno s gradskom sekretarkom za socijalnu zaštitu Natašom Stanisavljević.

- Nastavljamo sa imunizacijom prioritetnih grupa kada su u pitanju zaposleni iz sistema socijalne zaštite - rekla je Stanisavljevićeva i dodala da će se danas u Belekspocentru imunizovati četvrta grupa zaposlenih iz Prihvatilišta za odrasla i stara lica, Prihvatilišta za decu, gerontodomaćice... svi oni koji direktno rade sa korisnicima.

Ona je najavila da će se u nedelju izvršiti revakcinacija prve grupe zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.