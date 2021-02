Vesić: Grad kupio deset novih električnih autobusa

Grad Beograd kupio je danas novih deset električnih autobusa, a u pitanju su autobusi kineske kompanije "Hajger" koji će biti isporučeni u roku od deset meseci.

"Grad Beograd je upravo kupio novih deset električnih autobusa. U odnosu na postojećih pet, to znači da ćemo sada imati duplo više novih električnih autobusa", rekao je za Tanjug zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Naveo je da su na osnovu tendera, koji je sproveden u januaru, dobijene dve ponude i dodao da je danas Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" izabralo najpovoljnijeg ponuđača - kinesku kompaniju "Hajger".

"U roku od deset meseci ćemo dobiti novih deset električnih autobusa iz Kine", istakao je Vesić.

Podsetio je da su postojećih pet takođe od kineske kompanije "Hajger" i da su kupljeni na tenderu pre nekoliko godina, te da je kada su ti električni autobusi kupljeni uspostavljena prvu liniju električnih autobusa, odnosno prva ekološka linija koja ide od Novog Beograda do Vukovog spomenika.

"Početkom sledeće godine uspostavićemo drugu ekološku liniju koja će počinjati u Beogradu na vodi i ići preko Savskog trga, Slavije, Ulice kralja Milana, Trga Republike prema Kalemegdanu i završavaće u 25. maju", naveo je Vesić.

Rekao je da su kupljene i četiri stanice za punjenje električnih autobusa i dodao da Grad na taj način daje svoj doprinos i pokazuje da želi da ubuduće kupuje samo ekološki prihvatiljiva vozila - električna, hibridna ili vozila na gas.

Zamenik gradonačelnika je podsetio da je na poslednjoj sednici Skupštine grada Beograda doneta odluka da bude raspisano javno-privatno partnerstvo za izgradnju novih gasnih stanica u pogonima GAS "Beograd" što, dodao je, omogućava da već u narednih mesec bude raspisan tender za prvih stotinu zglobnih autobusa koji su na prirodni gas.

"Prema našem planu, u narednih pet godina kupićemo još 500 zglobnih autobusa na gas što znači da ćemo 2028. godine, kada bude počela da radi prva linija metroa, imati u javnom prevozu, što se tiče najužeg centra grada, sva vozila koja su ekološki prihvatljiva. To će biti tramvaji, trolejbusi, metro i ekološki prihvatljivi autobusi - električni autobusi ili autobusi na gas", rekao je Vesić.

Prema tome, dodao je, Grad Beograd će do 2028. godine zameniti sva vozila koja su na dizel.

"To je za nas velika pobeda. Mnogi gradovi u Evropi to rade, poput Pariza, ali to što će Beograd imati ovakav javni prevoz 2028. godine velika je pobeda Beograda, što se tiče kvaliteta javnog prevoza i kvaliteta životne sredine", dodao je Vesić.