Besplatni tableti i udžbenici za osnovce u Beogradu

Svi osnovci od prvog do četvrtog razreda u Beogradu imaće od sledeće školske godine besplatne tablete i digitalne udžbenike, a najsiromašniji đaci dobiće i besplatan internet. To će im obezbediti Grad Beograd, ekskluzivno za “Blic” otkriva zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Pitanje koje provejava pred početak svake školske godine konačno je izazvalo adekvatnu reakciju nadležnih barem u Beogradu. “Blic” je juče pisao o tome da nije logično daudžbenici za osnovne škole ne budu besplatni ako je već osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. Pogotovo, ako se ima u vidu da ulaganje u prosvetu nije trošak već investicija koja se višestruko vraća kroz veću produktivnost obrazovanih ljudi i brži privredni rast.

Grad Beograd je napravio prvi korak na tom putu, a svi se nadamo da će i ostale lokalne samouprave krenuti u tom smeru.



Vesić je istakao da će Grad nabaviti skoro 70.000 tableta i digitalnih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u Beogradu.

-Videćemo još koliko će se učenika upisati u prvi razred, ali prema spiskovima od 1. septembra prošle godibe u Beogradu je 66.573 dece od prvog do četvrtog u osnovnim školama i oko 1.200 dece u specijalnim školama. Svi oni će dobiti tablet i digitalne udžbenike koje če im obezbediti Grad Beograd. Bićemo prvi grad u Evropi koji je deci od prvog do četvrtog razreda obezbedio kompletnu digitalizaciju. Presrećan sam zbog toga – ističe za “Blic” zamenik gradonačelnika.

Kako kaže, reč je o projektu u koji Grad ulazi zajedno sa Ministarstvom prosvete, izdavačima udžbenika i društveno odgovornim kompanijama.

-Mi smo tu odluku doneli još pre nekoliko meseci, a u međuvremenu trebalo je da se usaglasimo sa Ministarstvom prosvete. Imao sam nekoliko sastanaka sa ministrom prosvete Brankom Ružićem koji je podržao ovaj projekat, a sa premijerkom Anom Brnabić koja se zalaže za digitalizaciju razgovarao sam o tome. Ideju je podržao predsednik Republike Aleksandar Vučić sa kom sam pričao još pre Nove godine. Mi ćemo obezbediti potreban novac iz budžeta za ovaj projekat, ali dajemo mogućnost i društveno odgovornim kompanijama u Beogradu da se uključe u celu priču i preko naše “Fondacije za mlade talente” doniraju novac – naglašava Vesić.

Zamenik gradonačelnik podvlači da će Grad, najpre, uraditi tender za kupovinu tableta.

- Kupićemo 70.000 tableta koji su pogodni za korišćenje digitalnih udžbenika i preko školske uprave i ministarstva prosvete podeliti školama koje će potpisivati ugovore sa roditeljima i zaduživati ih za tablete. Oni, naravno, treba da vrate te tablete nakon što im deca završe četvrti razred jer će te tablete koristiti sledeće generacije – objašnjava Vesić.

Najsiromašnijim đaci u Beogradu imaće posebnu pogodnost.

-Sa kompanijom “Telekom Srbija” smo dogovorili donaciju od5.000 besplatnih wi-fi uređaja koje ćemo preko škola i našeg Centra za socijalni rad pokloniti najsiromašnijoj deci u Beogradu da imaju internet.

Pomoć porodičnom budžetu Korist od besplatnih tableta i digitalnih udžbenika biće višestruka, uverava nas sagovornik. -Ovo će omogućiti da se onlajn nastava izvede perfektno imajući u vidu da su se neki roditelji žalili da imaju jedan tablet, a dvoje i više dece. Takođe, ima i ljudi koji nemaju tablet. Ko želi štampani udžbenik može da ga kupi ili može da odštampa svom detetu digitalni udžbenik koji je dobio besplatno. Ali, mislim da je naša obaveza da obezbedimo deci nešto što je moderno i napredno. Ovim projektom dajemo doprinos digitalizaciji zemlje, unapređujemo obrazovni sistem i naravno pomažemo kućni budžet porodica. Ako prosečna prorodica ima dvoje dece može se reći da smo im na udžbenike i tablete uštedeli skoro 200 evra – zaključuje Vesić i dodaje da je moguće da se projekat vremenom proširi i na starija odeljenja ako sve dobro krene.

Prvo će škole praviti spiskove roditelja koje nemaju internet, a onda ćemo to proveravati preko Centara za socijalni rad kako bi,zaista, te uređaje dobile one porodice koje su siromašne. Takođe, u Beogradu sve škole imaju internet, ali postoje još neka područna odeljenja koja nemaju internet. U saradnji sa“Telekomom Srbija” mi ćemo do juna obezbediti da sva ta odeljenja dobiju internet – podvlači Vesić.

Drugi tender Grad će raspisati zender za nabavku digitalnih udžbenika.

- Danas imam sa svim izdavačima udžbenika nakon kojeg ćemo raspisati tender za digitalne udžbenike od prvog do četvrtog razreda. To znači da kupujemo kodove za udžbenike. Svi digitalni udžbenici imaju kodove. Nažalost, radne sveske još nemaju kodove pa ćemo njih kupiti u papiru sa obavezom izdavača da već naredne godine I radne sveske urade u digitalnoj verziji – apostrofira zamenik gradonačelnika.

Kako kaže, suština je u tome da će Grad odrediti cenu po kojoj će kupovati digitalne udžbenike.

-Ta cena će morati da bude niža od sadašnjih cena jer nema štampanja knjiga a nema ni distributera pa samim tim su manji troškovi. A izbor udžbenika rade škole kao što je i do sada bilo. Znači, na naš tender koji mi budemo objavili javljaće se škole koje same biraju udžbenike od izdavača. Mi se ne mešamo u izbor udžbenika, ali na čemu mi kao Grad insistiramo je da udžbenici budu digitalni i budu po ceni koju smo mi spremni najviše da platimo. A ta cena je svakako niža od cene štampanog izdanja – ističe Vesić.

Još nije poznato koliko će Grad ukupno uložiti u ovaj projekat.

-Ne mogu još da kažem kolika će to biti investicija grada jer ne znamo koliko će se društveno odgovornih kompanija uključiti u ovaj projekat. Mi smo planirali da za ovaj projekat potrošimo do četiri miliona evra. To ne znači da ćemo svih četiri miliona dati iz budžeta. Ja ću poslati pismo svim velikim kompanijama da ukoliko žele uključe se u ovaj projekat i daju donaciju. Mislim da je to lepa priča za svaku od kompanija. Naravno, roditelji ne treba da se brinu. Sve što ne bude prikupljeno iz donacija, mi ćemo dati iz budžeta – naglašava Vesić.