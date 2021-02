Vesić: Beograd ne prihvata skraćenje radnog vremena

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ponovio je večeras da Beograd ne prihvata predloge o skraćenju radnog vremena koji mogu da se čuju ovih dana.

- Koliko vidim jedina mera koja se stalno predlaže je da ništa ne radi i da svi sede kod kuće. To su alibi odluke, jer koliko će biti zaraženih ne zavisi od toga do kada je radno vreme, nego da li se poštuju epidemiološke mere. Ako se mere ne poštuju možete da se zarazite i u 14 sati, i u 15 sati, i u 16 sati ili u 21 sat. Ako se mere poštuju nevažno je do kada se radi - rekao je Vesić.

On je rekao da se njegovim mišljenjem slažu svi gradonačelnici u Srbiji, kao i svi koji se razumeju u ekonomiju, ali, kako je rekao, niko ne sme da kaže.

- Ja smem i hoću jer moj posao je da vodim računa o radnim mestima za Beograđanke i Beograđane. Dakle, da ponovim, 40 hiljada ljudi radi u ugostiteljstvu i sektoru usluga u Beogradu. Kada bi se radno vreme skratilo za dva sata to bi značilo da bi svi restorani radili u jednoj smeni. Da prevedem na srpski to znači da bi 10-15 hiljada ljudi ostalo bez posla. Dakle svako ko predlaže da ti ljudi ostanu bez posla neka prvo smisli kako da se tim ljudima isplate plate i kako da prehrane porodice. Tako da Beograd nikada neće podržati ideje o skraćivanju radnog vremena, a ne vidimo problem da se radno vreme produži - rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, mediji svaki dan objavljuju vesti o tome kako su prekinute korona žurke.

- Kako bi to svima bilo jasno, taj posao radi Grad Beograd, odnosno naša Komunalna milicija uz sjajnu saradnju sa beogradskom policijom i Sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravlja i javnim tužilaštvima. Dakle, veoma smo oštri kada je u pitanju nepoštovanje epidemioloških mera i zato imamo puno pravo da pričamo o radnom vremenu. Jer, mi smo na terenu i znamo situaciju - rekao je Vesić.

On je dodao da je Srbija zahvaljujući umešnosti predsednika Vučića uspela da obezbedi dovoljno vakcina za svoje građane.

- Imamo dovoljno vakcina, imamo propisane epidemiološke mere, kazne za one koji ih krše i sada ćemo, zato što mere neko ne poštuje, da kažnjavamo sve građane i sve ugostitelje. To bi isto bilo kao kada bismo zabranili vožnju automobilom jer ima ljudi koji pijanu sednu za volan i izazivaju saobraćajne nesreće - naglasio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je istakao da je namera Grada Beograda da od marta počne organizaciju javnih događaja u skraćenom formatu, da počnu da se organizuju sportski događaji sa postepenim vraćanjem publike, da pozorišta i bioskopi rade, da društveni život počne da se normalizuje i da zatraži od Vlade da se dopusti da turisti koji su revakcinisani u svojim zemljama mogu da dolaze u Beograd i Srbiju.

- To će napuniti naše hotele i ponovo vratiti turiste u naš grad. Umesto što se priča o skraćenju bolje da bi bilo da nastojimo da se što više ljudi vakciniše. Ponosan sam na Beograđanke i Beograđane koji se masovno vakcinišu. Samo na Beogradskom sajmu vakcinisali smo preko 100 hiljada ljudi, a u Beogradu preko 250 000. Još malo pa će se vakcinisati 20 odsto odraslog stanovništva našeg grada. Vakcinacija i revakcinacija. To je put da izađemo iz ove situacije i vratimo se normalnom životu - zaključio je Vesić.