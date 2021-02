Proces masovne imunizacije građana počeo je još u januaru i uspešno se odvija. Presek koji smo uradili zaključno sa 25. feburarom kaže da je do sada u Beogradu vakcinisano 19.45 odsto ljudi od ukupnog broja punoletnih, rekla je za TV Pink gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Kako je Stanisavljević naglasila gostujući u Novom jutru TV Pink imunizacija je glavno oružje u borbi sa koronom.

-Svi smo shvatili da je imunizacija najveći prioritet svih i svi smo stavili svoje maksimalne resurse kako bi se sve odvijalo što brže. Kada pogledamo podatke, odaziv ljudi je veći, što se tiče same vakcinacije, i veliki je uspeh i to što naša zemlja nudi vakcine četiri proizvođača. Važno je da građani imaju izbor u vakcinaciji. To je veliki uspeh za našu državu – kaže Stanisavljević za TV Pink.

Kaže da je imunizacija “svetlo na kraju tuela i najbolje oružje u borbi sa koronom”.

-Za one koji ne žele da se vakcinišu glavna je poruka da virus može da se pobedi samo sopstvenom odgovorošću – naglasila je ona.

Stanisavljević dalje kaže da je grad Beograd predivdeo sve detalje što se tiče masovne imunizacije i da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima.

-Na vreme smo predivdeli sve, prvom grupom su obuhvaćeni i najstariji. Presek koji smo uradili zaključno sa 25. feburarom kaže da je do sada u Beogradu vakcinisano 19.45 odsto ljudi od ukupnog broja punoletnih lica u glavnom gradu. To je sjajan rezultat. Prosečna starost ljudi je 64 godne. Ukoliko gldamo grupu od 75 godina pa stariji, procenat iznosi preko 42. Od 65 do 75 godina imunizovano je 44 odsto ljudi. To dovoljno govori da mi sve radimo uspešno i imamo dobar plan imunizacije – kaže ona.

Predsednik društva neurologa Srbije prof.dr Ranko Raičević kaže za TV Pink da odgovornost građana neophodna u postizanju uspešne imunizacije.

-Veoma je bitno da se radi na poštovanju svih mera koje se preporučuju. Mi samo ujutru vidimo koliko je bilo pregleda u službama Hitne pomoći i jasno nam je da raste broj, ne čekamo presek stanja u tri. Ovaj virus je toliko nepoznat, pa je zbog toga potrebno da se poštuju preporuke – kaže dr Raičević.

“Preko kol centara više od 45.000 prijava za vakcinu”

Stanisavljević kaže da postoje i kol centri za informacije o vakcinaciji namenjeni za starije od 65 godina, koji su otvoreni za pri svim gradski opštinama, rade svakodnevno od osam do 20 sati, uključujući i vikend.

Stanisavljević je rekla da se preko kol centara do sada za vakcinaciju prijavilo 45.560 ljudi starijih od 65 godina.

-Zahvaljući konkretno radu više od 200 volentera koji su kontaktirali sa sugrađanima starijim od 65 godina - rekla je Stanisavljević.

Ona je takođe navela je da građani mogu putem ovih kol centara da traže i prevoz do mesta imunizacije i nazad do svojih domova.Kaže da će rad kol centara biti nastavljen dokle god je to potrebno građanima starijim od 65 godina.