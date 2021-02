'BIO JE POSVEĆEN I SPREMAN NA HRABRE ODLUKE' Vesić: Bandić nikoga nije ostavljao ravnodušnim, počivaj u miru (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je preminuo rano jutros u 66. godini od posledica srčanog udara, bio čovek koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim.

"Bio je posvećen svom poslu i spreman na hrabre odluke. Takve ljude obično razumeju i prihvate u vremenima koja dolaze nakon njih", naveo je Vesić na Fejsbuku.

On je istakao da se Bandić, kada bi video nešto novo urađeno u Beogradu, nije ustručavao da pita kako je to postignuto i kako to može da uradi u svom gradu.

"Isto tako je uvek bio spreman da mi da iskreni savet kada god je mene nešto zanimalo vezano za Zagreb", naveo je Vesić.

Zamenik gradonačelnika naglasio je da je Bandić rado dolazio u Beograd i da se lepo osećao u prestonici Srbije.

"Milane, počivaj u miru koji za života nisi imao", poručio je Vesić.