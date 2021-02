'IMAO JE VIZIJE KOJE JE USPEŠNO OSTVARIVAO' Radojičić uputio telegram saučešća povodom smrti Milana Bandića

Povodom smrti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić uputio je danas telegram saučešća Upravi Grada Zagreba.

Radojičić je podsetio da je imao zadovoljstvo i čast da sa Bandićem sarađuje i razmenjuje pozitivna iskustva na dobrobit građana oba grada.

Telegram saučešća gradonačelnika Beograda prenosimo u celosti:

– Izražavam najdublje saučešće najpre porodici, ali i svim građanima Zagreba kao i celoj Upravi Grada, povodom iznenadne smrti mog dragog kolege, gradonačelnika Milana Bandića. Imao sam to zadovoljstvo i čast da sa gradonačelnikom Bandićem sarađujem i razmenjujem pozitivna iskustva koja su za dobrobit građana oba grada. Maratonac, štaviše ultramaratonac kako u politici tako i omiljenoj sportskoj disciplini, razmišljao je i delao na duge staze. Imao je vizije koje je uspešno ostvarivao, pre svega misleći na one koji su mu toliko puta poverili da brine o Zagrebu. Zagreb je tokom njegovog mandata prolazio kroz brojne izazove, a on je uvek bio tu, i borio se za dobrobit svih građana. Ipak, u najtežoj, ličnoj bitki sa bolešću nažalost nije uspeo da pobedi. Beograd i Zagreb spajaju ne samo autoput i zajednička istorija, već i privreda, kultura, umetnost, sport, i sve druge delatnosti, ali pre svega ljudi. Ljudi kao što je bio Milan Bandić, koji stvaraju veze i odnose i zbog toga danas i Beograd žali za njim. Pamtićemo gradonačelnika Bandića kao čoveka koji je bio dosledan najvišim principima, konstantno na usluzi građanima Zagreba, i verujem da će njegov grad i u budućnosti biti upravo onakav kakvim ga je on zamišljao i svojim radom stvarao – kaže se u telegramu saučešća gradonačelnika Beograda.