VESIĆ: Stav Beograda je poštovanje postojećih mera bez novih restrikcija

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da će Grad Beograd na sednici Kriznog štaba uvek glasati protiv bilo kakvih novih restrikcija, pa i mere uvođenja policijskog časa, jer takve mere nisu predlagane ni u novembru kada je bilo skoro osam hiljada zaraženih dnevno.

Vesić je rekao da je iskustvo od prošlog vikenda, kada su ugostiteljski objekti i tržni centri radili do 14 časova, pokazalo da smo imali isti broj ljudi na istom mestu u kraćem vremenskom periodu i da takve mere ne donose rezultate niti postoji razlog da se predlažu.

"Takve mere su bile kontraproduktivne jer građani nisu mogli da ostvare socijalnu distancu. Suština predlaganja mera je da se ostvari distanca kako se ne bismo zarazili", rekao je Vesić.

On je naveo da je stav Beograda vrlo jasan, a to je poštovanje postojećih mera bez novih restrikcija i sprovođenje vakcinacije i revakcinacije, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za informisanje.

"Sa ponosom mogu da kažem da je juče vakcinisano više od 20 odsto punoletnih građana Beograda, a revakcinisano skoro 11 odsto, nastavimo li ovim tempom veoma brzo ćemo doći onog broja ljudi koji će imati imunitet zajedno sa onima koji su preležali, što će nam omogućiti da živimo normalno", rekao je Vesić.

On je istakao da je njegov posao da se bavi privredom grada i da bi svaka restrikcija, osim što ju je nemoguće sprovesti, imala poguban uticaj po privredu i veliki broj ljudi bi izgubio radna mesta. "Ja nikada neću glasati za takve mere, jer smo do sada pokazali da, kao zemlja, umemo da nađemo meru između zaštite javnog zdravlja i ekonomije i treba da nastavimo tako", naglasio je Vesić. On je ukazao da je suština u poštovanju mera i da je zato bolje da ljudi budu u javnom prostoru gde je moguća kontrola nego u privatniom stanovima.

Vesić je naveo da je komunalna milicija imala pet puta više prijava zbog buke iz privatnih stanova u subotu i nedelju nego prethodnog vikenda, što znači da su ljudi iz restorana i kafića prešli u privatne stanove.

"Zato, pre nego šro se donesu bilo kakve mere trebalo bi da se razmisli o njihovom efektu. Ponavljam poštovanje mera, vakcinacija i revakcinacija, to je stav Beograda koji ću ja čvrsto zastupati", rekao je Vesić.