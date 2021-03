AKO BUDE KAO PROŠLOG VIKENDA IMAĆEMO PRAVI STAMPEDO Vesić pred sednicu Kriznog štaba: Beograd neće glasati za potpuno zatvaranje

Beograd neće glasati za odluku o potpunom zatvaranju, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

- Ukoliko bi bila doneta odluka o potpunom zatvaranju ili skraćivanju radnog vremena, ona bi bila pogrešna, jer neće doprineti normalizaciji života i to ću reći na sastanku Kriznog štaba. Beograd neće glasati za tu odluku, koju je praktično nemoguće sprovesti - rekao je Vesić gostujući na kanalu Vesti, a saopštila Gradska uprava.

Vesić je dodao i da ćemo, ako takva odluka ipak bude doneta, sutra i prekosutra imati prepuna šetališta i izletišta, jer će se ljudi družiti, a ta vrsta kontakata ne može da bude sprečena.

- Umesto da se kontakti odvijaju na organizovanim mestima, gde postoji kontrola, sve će se dešavati tamo gde kontrole nema. To će biti posledica takve, loše odluke - upozorio je Vesić.

On je naveo i da će, bude li se dogodilo da, kao prošlog vikenda, sve bude otvoreno do 14 sati, biti pravi "stampedo" u prodavnicama, teretanama, restoranima.

- Imaćemo isti broj ljudi na istim mestima, ali u kraćem vremenskom periodu. Valjda je normalno da se sve odvija u dužem vremenskom periodu zato što se u tom slučaju ljudi rasporede - rekao je Vesić.

On je podsetio da će uskoro biti godinu dana od početka pandemije u Srbiji i da se ne može očekivati da život stane.

- Ne možemo da se igramo sa ljudima i trebalo bi da svako radi svoj posao. Beograd će, kao lokalna samouprava, raditi svoj posao, država neka ispunjava svoje obaveze, a lekari svoje - ukazao je Vesić.

On je istakao da je važno apelovati na ličnu odgovornost, jer svako mora da nauči da sebe samog zaštiti.

- Ko hoće da se izoluje, neka se izoluje, ali ne bi trebalo da izolujemo one koji to ne žele. To je naš stav i za Beograd to nije kompromis. Jedini kompromis bio bi da se nastavi sa radom kao do sada. Sve ostalo su pogrešne odluke - rekao je Vesić.

On je upozorio da sadašnja situacija ne sme da podseća na pijacu, pa kad se traži vanredno stanje i shvati da se većina građana ne slaže sa tim, onda se odustaje i pristaje na kompromise i neke druge mere.

- Da bi se živelo i privređivalo, ljudi moraju da primaju plate. To su ljudi sa imenom i prezimenom, sa porodicama i ne dozvoljavam da ih neko svodi na statistički broj, pa da se kaže kako je to samo 40.000 ljudi i da se postavlja pitanje koliko oni doprinose BDP-u. To je 40.000 porodica, tu su njihova deca, njihovi supružnici koji neće dobiti plate, to je 100.000 života - rekao je Vesić.

Tu su, dodaje, oni koji rade u turizmu, muzičari i drugi.

- Neću nikada dozvoliti da Beograđani plaćaju cenu haosa koji je bio na Kopaoniku. Ko je dozvolio da na Kopaoniku budu žurke do pet ujutro? Pa svi znaju u domovima zdravlja da je polovina zaraženih dolazila sa planine. Zato neću dozvoliti da neka porodica u Resniku koja ima kafić sa pet stolova plaća cenu zato što se neko bahato ponašao i trošio veliki novac za jedno veče na Kopaoniku - rekao je Vesić.

On je naveo da je suština u tome da se ljudi vakcinišu, revakcinišu, poštuju mere.

- Oni koji mere krše, organizuju žurke, treba da budu kažnjeni - izričit je Vesić i dodaje da oni treba krivično da odgovaraju, jer namerno šire zaraznu bolest.

- Važno je da sačekamo 10 do 15 dana, dostignemo dovoljan broj revakcinisanih, pored onih koji su preležali kovid, i da dostignemo kolektivni imunitet - rekao je Vesić.

On je istakao da neće komentarisati stavove lekara jer su oni nadležni da pričaju o zdravstvenoj situaciji, jer je njegovo da ukaže šta su posledice ako privreda ne bude radila.

Kako kaže, zdravstveni sistem nije bio pred pucanjem i kada je bilo 8.000 zaraženih i bez izgrađenih kovid bolnica u Batajnici i Kruševcu, ali da svako treba da radi svoj posao - građani da budu odgovorni, a država je uradila svoj deo posla.

On je naveo da u Srbiji ima dovoljno medicinske opreme, da niko nije ostao bez lečenja, da je predsednik Vučić obezbedio dovoljan broj vakcina, kao i da danas stiže novih pola miliona doza kineske vakcine.

- Uporedite Kaliforniju gde je sve radilo i Floridu koja je bila zatvorena, kao i zemlje koje su imale potpuno zatvaranje, pa opet kod njih raste broj zaraženih - ukazao je Vesić.

On je naveo da su i lekari, komunalni milicioneri i svi građani iscrpeljeni jer pandemija traje godinu dana i dodao da moramo da izdržimo i nađemo meru između zdravstevene zaštite i rada privrede.