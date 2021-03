Vesić: Dobar rezultat Beograda u vakcinaciji stanovništva

U Beogradu je do četvrtka uveče vakcinisano 311.520 građana, a revakcinisano 168.972 njih, izjavio je jutros zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

To, prema njegovim rečima, znači da je vakcinisano 22,2 odsto punoletnog stanovništva, a revakcinisano 12,04 odsto ove populacije.

"Mislim da je to dobar rezultat i da su se građani odazvali našem pozivu za vakcinaciju", rekao je Vesić gostujući na kanalu Vesti, a saopštila Gradska uprava.

Kada je reč o prioritetnim grupama, Vesić je rekao da je vakcinisano 50 odsto građana starijih od 65 godina, što pokazuje da je vakcinacija dobro sprovedena.

"Sada nas čeka druga faza koju je najavila premijerka, a ona podrazumeva vakcinaciju svih onih koji se iz nekih razloga do sada nisu vakcinisali", rekao je Vesić.

On je naveo i da je razgovarao sa direktorima domova zdravlja i predsednicima prigradskih opština i da su sačinjene mobilne ekipe koje obilaze sela i koje će vakcinaciju vršiti na licu mesta u seoskim ambulantama.

"Vakcinisaćemo one koji to žele, ali isto tako i prijavljivati ljude za vakcinaciju", istakao je Vesić.

On je dodao da je više od 50.000 ljudi u Beogradu putem kol-centara prijavljeno za vakcinaciju.

"Od 350.000 ljudi starijih od 65 godina, pozvali smo više od 180.000, a prevezli do mesta za vakcinaciju više od 8.000. Nastavićemo to da činimo, jer je moja obaveza da svaki građanin koji želi da se vakciniše to i uradi i zato sam srećan i ponosan na rezultate koje smo postigli u Beogradu", rekao je Vesić.

On je istakao da se borio za sve ljude, naročito one koji rade za Grad Beograd, te su svi dobili mogućnost da se vakcinišu.

"Zbog toga se i vakcinisalo više od 60 odsto ljudi koji rade u sistemu Grada. Ove nedelje biće vakcinisane i kasirke, jer to je zanimanje koje zaposlene posebno izlaže kontaktu sa velikim brojem ljudi. Kontaktirao sam direktore trgovinskih lanaca i zatražio spiskove osoba koje rade na kasama. Zbog toga smo organizovali i vakcinaciju taksista, a trudićemo se da vakcinišemo sve ljude iz Beograda koji imaju želju da prime vakcinu", naveo je Vesić.