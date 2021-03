Vesić: Izbegnuto potpuno zatvaranje na sedam do 10 dana

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je danas posle sednice Kriznog štaba da je zadovoljan jer smo izbegli policijski čas i potpuno zatvaranje na sedam do deset dana, kako je bilo predlagano.

''Nisam zadovoljan jer ćemo imati određene restrikcije za vikend. Od ponedeljka se vraćamo na radno vreme do 20 sati. Nadam se da je ovo poslednji vikend u kojem ćemo imati makar i delimično zatvaranje. Srećan sam jer je na Kriznom štabu saopšteno da se vakcinacija najbolje odvija u Beogradu. To je zato jer se čitav tim, koji sam oformio, u Beogradu bavi time kako da se vakciniše što više ljudi. Mi smo se najbolje organizovali, bavimo se vakcinacijom i zato smo najbolji'', poručio je Vesić na Fejsbuku.

Kako je saopštio Sekretarijat za informisanje Grada Beograda, Vesić je rekao da se u srpskoj prestonici na hiljadu stanovnika vakcinisalo 222 ljudi, a revakcinisalo 120.

''U populaciji od 65 do 74 godine u Beogradu je na hiljadu stanovnika vakcinisano više od petsto ljudi, a u populaciji preko 75 godina više od 450. To je veliki uspeh i velika pobeda. To je i poruka koju šaljem u ime Beograda. Masovna vakcinacija i revakcinacija jeste jedini put da izađemo iz epidemije, kao i poštovanje predviđenih mera, a ne nove restrikcije'', napisao je Vesić, naglašavajući da je premijerka Ana Brnabić uložila ogroman napor da se pronađe kompromis.