Vesić: Beograd se sutra zahvaljuje Novaku Đokoviću

Novak Đoković će od sutra i zvanično biti najbolji teniser na svetu svih vremena, a u čast tome na fasadi zgrade Skupštine grada Beograda, od 19.00 do 22 časa, biće prikazana projekcija snimaka s njegovim najboljim potezima u dosadašnjoj karijeri, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Osim toga, na bilbordima na koje Skupština grada Beograda ima pravo, biće ispisane poruke zahvalnosti Djokoviću, a zgrade u prestonici Srbije koje imaju ugrađenu dekorativnu rasvetu - Palata Albanija, zgrada Narodne skupštine, fontana na Slaviji, Brankov most, Most na Adi, biće osvetljene bojama srpske zastave jer boje te zastave, kako ističe Vesić, Novak sa ponosom nosi na svom dresu i s ponosom proslavlja svojim pobedama u svetu. "Na taj način želimo da mu se još jednom zahvalimo za sve što je uradio za Srbiju i za Beograd. Sa sutrašnjim danom, Novak će biti zvanično teniser koji je proveo najviše nedelja na prvom mestu ATP liste. Za nas u Beogradu Novak Djoković je uvek bio najbolji teniser na svetu, a sada je zvanično za čitav svet, čak i za one koji ga ne vole i koji mu ni to ne priznaju", kazao je Vesić. Dodaje da je Novak Djoković proneo slavu Beograda i Srbije širom sveta i da je mnogo učinio da naša zemlja i naši građani imaju dobar i pozitivan imidž. Vesić naglašava da karijera Novaka Djokovića još traje i da je siguran da će on još mnogo toga uraditi u sportu i u svojoj karijeri. Kako kaže, grad Beograd mu je zahvalan i što će Beograd ponovo ove godine, posle nekoliko godina, dobiti teniski turnir koji je, kako je ocenio, glavni grad Srbije i zaslužio. "Hvala, Novače, u ime Beograda", poručio je Vesić i pozvao sve Beograđane i Beograđanke da sutra prošetaju do Skupštine grada i da se na taj način zajedno zahvale Novaku.