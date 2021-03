Formirani mobilni timovi za uspešniju vakcinaciju u ruralnim delovima opština

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i zamenik gradonačelnika Goran Vesić održali su danas u Gradskoj upravi sastanak sa predstavnicima prigradskih opština, te gradskih opština koje imaju ruralne sredine kao što su Palilula, Voždovac, Zvezdara, Rakovica, Čukarica i Zemun.

Cilj sastanka, prema Vesićevim rečima, bilo je pojačavanje aktivnosti na vakcinaciji u onim sredinama u kojima živi uglavnom seosko stanovništvo.

– Zadovoljni smo kako vakcinacija teče u Beogradu. Vakcinisali smo skoro 23 odsto građana, a oko 13 odsto je revakcinisano. Vakcinacija je bolja u gradskim nego u ruralnim sredinama, jer su one razuđenije i teže je doći do mesta za vakcinaciju. Iz tog razloga započinjemo akciju u okviru koje će predstavnici opština organizovati mobilne ekipe. Obići ćemo ljude u seoskim sredinama, prijaviti za vakcinaciju one koji se nisu prijavili i potom je organizovati po selima. Svi predstavnici opština pozvaće i kompanije kako bismo im pomogli da se vakcinacija zaposlenih obavi i na radnim mestima. Naš je cilj da se što više ljudi vakciniše, da se što pre vratimo normalnom životu i da prestanemo da pričamo o restrikcijama – kazao je Vesić u izjavi za Beoinfo.

On je istakao da će Beograd sve ovo uraditi prvi jer je najorganizovaniji.

– Zahvaljujući kol-centrima došli smo do pedeset odsto od ukupne populacije starijih od 65 godina. To znači da je od hiljadu starijih od 65 godina, njih pet stotina vakcinisano, što nadalje znači da će u narednih nekoliko nedelja oni biti revakcinisani, a posle mesec-dva imaće antitela i biće zaštićeni od virusa korona. Kada govorimo o populaciji u starosnoj dobi između 65 i 74 godine, vakcinisano je 50,39 odsto, a starijih od 75 godina 45,46 odsto. Naš je cilj da vakcinišemo sve koje možemo. Zadovoljni smo što smo dvostruko bolji od svih drugih regiona u Srbiji i nastavićemo da radimo tim tempom. Ukoliko bi i drugi u Srbiji radili isto što i mi, vakcinacija bi sigurno bila još uspešnija. Zahvaljujući predsedniku i Vladi imamo dovoljno vakcina, a na nama je da se vakcinišemo kako ne bismo došli u situaciju da se ljudi razbolevaju iako imamo dovoljno vakcina – naveo je Vesić.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je rekla da je Grad Beograd prvi formirao mobilne timove u svim prigradskim opštinama, a koji su od prošlog petka na terenu, kako bi građane starije od 65 godina informisali o načinu prijavljivanja za vakcinaciju.

– Mobilni timovi su formirani u opštinama Mladenovac, Lazarevac, Barajevo, Sopot, Grocka, Obrenovac, Surčin i Zemun, a posle ovog sastanka biće formirani u još četiri opštine koje imaju prigradski deo. Do sada je, zahvaljujući mobilnim timovima, za vakcinaciju prijavljeno skoro 600 ljudi. Želimo da svaki sugrađanin stariji od 65 godina dobije informaciju o tome kako da se prijavi za imunizaciju, a sa Ministarstvom zdravlja i domovima zdravlja vršimo dodatnu koordinaciju kako bi vakcinacija mogla da se sprovodi i u ambulantama koje se nalaze pri selima tih opština – rekla je Stanisavljevićeva.