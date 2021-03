VESIĆ: Beograd oslobađa noćne klubove plaćanja poreza na godinu dana

Gradsko veće Beograda donelo je danas odluku da noćne klubove, koji obavljaju delatnost isključivo nocu, oslobodi plaćanja zakupa u periodu od 1. aprila ove godine do 31. marta naredne godine, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

To se odnosi na noćne klubove koji posluju u poslovnim prostorima koji su vlasništvo grada Beograda, a Vesić podseća da su noćni klubovi zatvoreni već godinu dana, od marta prošle godine kad je uvedeno vanredno stanje zbog epidemije korona virusa. Kako je saopšteno, Vesić je rekao da za razliku od drugih ugostiteljskih objekata koji nekako rade, makar redukovano, noćni klubovi ne rade godinu dana i naveo da su oni zatvoreni odlukom nadležnih organa koji donose epidemiloške propise. "Zato je grad doneo odluku da ovi noćni klubovi koji posluju u poslovnim prostorima koji su vlasništvo grada Beograda narednih godinu dana, od 1. aprila ove godine do 31. marta naredne godine budu oslobođeni zakupa plaćanja poslovnog prostora", kaže Vesić. On je rekao da Gradsko veće apeluje na druga pravna i fizička lica koji su vlasnici prostora u kojima se u zakupu nalaze noćni klubovi da učine isto. "Na ovaj način pomoćićemo onima koji ne rade već godinu dana da prežive krizu, da ne otpuste zaposlene i da, kada se sve mere ukinu, ponovo počnu da rade”, navodi Vesić. Gradsko veće donelo je danas odluku kojom se omogućava da bašte ugostiteljskih objekata budu postavljene na parking mestima u skladu sa uslovima koje predviđa zakon bude produžena do 31. decembra ove godine. Pre dve godine, Grad Beograd zabranio je postavljanje bašti ugostiteljskih objekata na Vračaru na parking mestima. Zbog teške situacije u kojoj su se našli ugostitelji usled epidemije korona virusa ova odluka je promenjena 1. jula prošle godine i ponovo je dozvoljeno postavljanje bašti na parking mestima do 31. decembra prošle godine. Sada je važenje ove odluke produženo tokom 2021. godine. "Na ovaj način dodatno pomažemo kompanijama koje se bave ugostiteljstvom da opstanu u vremenu epidemije da građani sede u baštama, na otvoreno, umesto u zatvorenom prostoru", rekao je Vesić. Podsetio je da kao društvo treba da budemo solidarni sa ljudima koji zbog epidemioloških mera već godinu dana ne mogu da rade. "To su muzičari, zaposleni u turizmu od turističkih vodiča do zaposlenih u hotelima, do onih koji izrađuju i prodaju suvenire. Svi oni ne rade već godinu dana", kaže Vesić.