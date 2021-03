STANISAVLJEVIĆ ZA PINK: Do danas u Beogradu vakcinisano više od 394.000 osoba, cilje je da građanima okašamo put do vakcine! (VIDEO)

Cilj je da imunizacija građana u borbi sa koronom bude što uspešnija. U Beogradu smo stigli do 28 odsto od ukupnog broja punoletnih građana i to je veliki uspeh, rekla je za TV Pink Nataša Stanisavljević, ispred sekretarijata za Socijalnu zaštitu.

Kako je rekla cilj je da se vakcinisanje građana odvija besprekorno i da grad obezbedi što više punktova za vakcinaciju.

- Pokrenuli smo akitvnosti da otvaramo što više punktova za vakcinaciju, pre svega zbog starijh građana. Do danas vakcinisano preko 394.000 osoba, ako pričamo o broju revakcinisanih to je 234.000 osoba. U Beogradu smo stigli do 28 odsto od ukupnog broja punoletnih građana. Prioritet je imunizacija i svi smo tome posvećeni – kazala je Stanisavljević za TV Pink, ispred amubulante u Ostružnici.

Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, dodaje da je ova opština pronalazi načine da dođe i do onih koji žive jako daleko od mesta vakcinacije.

- Punktovi su raznoliki, a pokrenuli smo i mobilne kojih ima 11. Cilj je da onima kojima je teško da dođu do vakcine im mi to približimo – kazao je Nikodinjević, ističući da kovid ambulanta na teritoriji opštine Čukarica ima preko 700 pregleda dnevno.

Srđan Kolarić, predsednik Gradske opštine Čukarica, kaže da ova opština radi sve kako bi svojim sugrađanima olakšala vakcinisanje.

- Pored tri stalna punkta, kreunlu smo da se približimo vakcinisanje građna koji su dalje. Sve radimo da olakšamo svima – rekao je Kolarić