'Izgradnja dečje klinike i ekologija ostaju PRIORITETI'! Zoran Radojičić objašnjava zašto je METRO važan za Beograd

Želeo bih da kao gradonačelnik ostanem upamćen po izgradnji nove dečje bolnice u Tiršovoj. Nova klinika će početi da se gradi i to će biti ispunjenje mog sna. Delim i san mnogih Beograđana o izgradnji metroa, a sada je definitivno da će uskoro početi radovi i da će Beograd dobiti metro, rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

On je dodao da je osim toga, jedan od njegovih prioriteta buđenje svesti po pitanju ekologije i zaštite životne sredine.

- Pokrenuo sam akciju "Drvo za Beograd", koja se sprovodi drugu sezonu zaredom i tom prilikom je ukupno posađeno 2.137 stabala, uz učešće raznih društveno-odgovornih kompanija, ambasada... Ta brojka sama po sebi ne predstavlja prekretnicu, ali bi trebalo da motiviše da u periodu pred nama nastavimo da ozelenjavamo Beograd. Danas smo, zajedno sa amabsadorima Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke posadili 30 stabala i tako obeležili isto toliko godina postotanja Višegradske grupe. Gde god se gradi, mora doći do seče određenog broja stabala, ali otpor prema tome nije karakterističan samo za Srbiju, već za praktično ceo svet. Ipak, ravnotežu pravimo sađenjem najmanje dva stabla za svako posečeno - istakao je Radojičić.

Prema njegovim rečima, Beograd deli sudbinu veliih gradova u kojima postoji mnoštvo izazova.

- Postoje na hiljade problema i ukoliko neko reši 100, treba mu čestitati. Normalno je da ljudi žele napredak i da imaju sugestije. Grad ima svoju dinamiku i ljudi koji vode grad mogu da pomognu ili odmognu u malom procentu, ali dinamiku grada ne mogu da zaustave. Beograd ide svojim putem, da postane bolji i lepši i to niko ne može da zaustavi. Naravno, dajemo sve od sebe da naš doprinos bude pozitivan i da svaki građanin to može da prepozna. Beograd zauzima površinu od 320.000 hektara, od čega je 250.000 poljoprivredno zemljište, a 170.000 obradivo zemljište, uz 30.000 domaćinstava. To je ogroman potencijal. Beograd je pored Beča jedan od retkih velikih gradova koji imaju vinograde i mogućnosti razvoja grada su neverovatne. Ekološki turizam, proizvodnja zdrave hrane, sve to mora da bude maksimalno iskorišćeno kao turistički resurs grada - rekao je gradonačelnik.

Metro jedno od rešenja i za poboljšanje kvaliteta vazduha

Radojičić je naglasio da je izgradnja metroa jedno od najvažnijih rešenja za poboljšanje mobilnosti u Beogradu i dodao da je to ujedno i jedno od rešenja za poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu.

- Drugo pitanje su individualna ložišta, kojima se greje bezmalo 50 odsto Beograđana. Te stvari moraju da se rešavaju, ali to nije moguće uraditi preko noći, već sistemskim radom. Naravno, ne bi trebalo zaboraviti ni energetsku efikasnost. Potpuno je izvesno da je početak radova na izgradnji metroa veoma blizu. Ipak, ne bi trebalo sumnjati da će period izgradnje biti veoma zahtevan, kako za lokalnu samoupravu, tako i za građane, jer u pitanju je veliki infrastrukturni projekat i neće biti lako. Ti radovi moraju da budu organizovani besprekorno, kako bi ljudi što manje bili van zone komfora. Naravno da će akcenat biti na što manjim smetnjama po pitanju normalnog funkcionisanja svakog građanina. Izgradnja metroa pokreće čitavu ekonomiju, stvara radna mesta i sve bi to trebalo iskoristiti. Najveći deo novca koji cirkuliše u tom procesu ostaće u Srbiji - istakao je Radojičić.

On je dodao da je koncept rešavanja mobilnosti u Beogradu na jednom međunarodnom konkursu svrstan među najbolje i naveo da postoje indicije da će biti nagrađan.

- U pitanju je kombinacija metroa, šinskog sistema i drugih vidova prevoza, što su međunarodni eksperti prepoznali kao veoma dobro rešenje. Beograd može značajno da napreduje po pitanju ekologije i to je zaista jedna od najvažnijih stvari kojima se moramo baviti u periodu koji je pred nama. To vidim kao svoju misiju i nadam se da ću uspeti da napravim pomak po tom pitanju - poručio je Radojičić.

Više zelenih površina

Gradonačelnik je istakao da Beograd mora da poveća procenat zelenih površina.

- Grad mora da se razvija, trenutno imamo 2.000 gradilišta i kranova, ali ne smemo zaboraviti zaštitu životne sredine. Trenutno, zelene površine zauzimaju 15 odsto urbanog dela Beograda, a tu brojku moramo povećati na 25, uz uslov da se ne zaustavlja razvoj grada. Grad Beograd je opredelio 180 miliona dinara kroz četiri programa za subvencije u oblasti poljoprivrede. Na taj način podstičemo dalji razvoj ove privredne grane. Na tome moramo da insistiramo, jer to znači poboljšanje kvaliteta života za sve sugrađane, jer to znači da ćemo imati kvalitetnije namirnice na raspolaganju - rekao je Radojičić.

On je izrazio uverenje da su se Beograđani do sada, tokom epidemije, ponašali veoma odgovorno.

- Stojim iza tih reči jer setite se kako su se ponašali najstariji sugrađani u početnom periodu, kada im je bio zabranjen izlazak iz domova. Bilo je oscijalcija, što je normlano jer ovo traje više od godinu dana - rekao je gradonačelnik.