VESIĆ: Veliki odziv Roma za vakcinaciju (FOTO)

U Beogradu je počela velika akcija vakcinacije romske populacije kojoj se, prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, odazvao veliki broj Roma.

Nakon obilaska punktova za vakcinaciju Roma u Ripnju, Vesić je novinarima rekao da je Grad Beograd zajedno s Nacionalnim savetom Roma formirao mobilne timove koji su obilazili Rome i delili im štampane letke na romskom o značaju vakcinacije.

"Odziv Roma je veliki i ja im se na tome zahvaljujem. U 144 naselja u Beogradu živi oko 36.000 Roma i trudićemo se da dođemo do svakog od njih, kao i do svakog drugog našeg sugrađanina kako bismo podigli svest o značaju vakcinacije i vakcinisali što veći broj ljudi", rekao je Vesić.

Od ponedeljak stižu nove velike količine kineske vakcine, pa je Vesić pozvao sve koji se do sada nisu vakcinisali da to učine u predstojećem, drugom talasu vakcinacije.

Vesić je ukazao i da je tim premijerke Ana Brnabić napravio analizu koja je pokazala da gradovi koji imaju veći procenat vakcinacije imaju manje zaraženih.

"Vakcinacija znači da ćemo se što pre vratiti normalnom životu", rekao je Vesić.

Dodao je da zaključno s današnjim danom u Beogradu je vakcinisano 32,6 odsto punoletnih građana, a revakcinisano više od 23 odsto punoletnih.

Zamenik gradonačelnika je naveo da je cilj da se u Beogradu vakciniše 750.000 ljudi, što je, dodaje, između 50 i 60 odsto punoletnih.

"Kada budemo vakcinisali 750.000 građana, to znači da ćemo uz one koji već imaju antitela mi u Beogradu biti blizu kolektivnog imuniteta", naveo je on.

Vesić kaže da je tako dobar uspeh vakcinisanih u Beogradu rezultat ogromnog rada zdravstvenih radnika, opština i volontera.

Ukazao je da se vakcinacija u Beogradu ne obavlja samo u domovima zdravlja, već i na punktovima i da se na taj način dolazi do svakog građanina Beograda.

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević zahvalila je svim predsednicima opština koji su se odazvali akciji Grada Beograda da se formiraju mobilni timovi koji dele brošure i građanima objašnjavaju značaj vakcinacije.

Istakla je da je odziv romske populacije prilično veliki u Beogradu i dodala da je to rezultat tih timova koji su bili u svim gradskim naseljima gde postoje neformalna romska naselja.

Stanisavljevićeva kaže da je važno da se odazvao veliki broj sugrađana romske populacije koji su stariji od 60 godina.

Kazala je i da se tokom prethodne dve nedelje na punktovima za vakcinaciju vakcinisalo više od 500 romskih porodica, ali da je bilo i onih koji su to učinili putem portala eUprave.

Stanisavljevićeva je podsetila da kol centri za prijavu za imunizaciju i dalje neometano rade i da se do sada na taj način prijavilo više od 60.000 osoba starijih od 45 godina.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić rekao je da je važno što je Grad Beograd prepoznao potrebu da se pruži dodatna podrška romskoj populaciji u procesu imunizacije.

"Grad Beograd je ovim gestom pokazao da brine o svim svojim građanima i da brine za živote i zdravlje svih građana Beograda", rekao je Nakić i izrazio nadu da će i ostali gradovi i opštne u Srbiji na ovaj način pristupiti vakcinaciji Roma.

Predsednica opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić kazala je da u Srbiji postoji dovoljno vakcina, a da će opština kao i do sada učiniti sve da podigne svest o vakcinaciji i vakciniše što veći broj ljudi.

Predstavnica Doma zdravlja Voždovac Jadranka Stanišić kaže da je ta ustanova od početka vakcinacije upotrebila 30.000 doza vakcina za isto toliko korisnika, pri čemu je od tog broja na terenu dato oko 1.500 vakcina većinom osobama sa invaliditetom.