VESIĆ ZA PINK: Najkasnije do sutra biće 600.000 vakcinisanih Beograđana. Očekujem da Krizni štab valorizuje dobru epidemiološku situaciju i tempo imunizacije (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je Beograd što se vakcinacije tiče u najboljoj situaciji kada su u pitanju regioni u Srbiji i da se u prestonici vakcinisalo zaključno sa jučerašnjim danom, prema najnovijim podacima, 593.693 lica.

Kako je naglasio, to znači, da će tokom današnjeg dana, najkasnije sutra biti 600.000 vakcinisanih građana, što je, dodaje, 42,7 odsto ukupne punoletne populacije grada.

- Sa druge strane, revakcinisano je 427.763 lica, što je 30,7 odsto ukupne populacije. To znači da ćemo u narednih sedam dana imati revakcinisanu trećinu ukupne punoletne populacije, odnosno 33,33 odsto, a to znači da će svaki treći građanin Beograda biti revakcinisan. Posebno smo zadovoljni odzivom populacije od 65 do 74 godine, u kojoj je vakcinisano 72,09 odsto građana, što znači da je od 1.000 ljudi u tom starosnom dobu vakcinisano 720 – rekao je Vesić.

Naglasio je da uspeh vakcinacije podrazumeva blisku saradnju zdravstvenog sistema, lokalne samouprave i državnih organa.

– Danas je tačno 100 dana od kako su počeli da rade kol-centri u Beogradu. Od prvog dana masovne imunizacije osnovali smo kol-centre u kojima radi više od 300 volontera koji pozivaju starije od 65 godina. Njih je u Beogradu oko 350.000, a zaključno sa jučerašnjim danom pozvano je 179.968 lica, od čega je na eUpravu uz njihovu saglasnost prijavljeno 63.387 lica. Ta lica bila bi nevakcinisana da to nismo uradili – rekao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je za Pink govorio i o izgradnji metroa u Beogradu. Najavio je da će Vlada Srbije sutra doneti predlog zakona koji će ići u skupštinsku proceduru, gde bi tokom maja trebalo da bude usvojen, što znači da ćemo mi kao zemlja urediti konačno i pravni okvir da se gradi metro.

– Za sada imamo završene projekte, zakon se donosi i 1. novembra će Beograd početi da gradi metro. To će biti posle tačno 50 godina od kada je Branko Pešić 1971. godine obećao metro u Beogradu. Metro će se graditi tako da ćemo 2028. godine imati prvu liniju metroa, 2030. godine drugu, a to je suštinski važno za grad veličine Beograda. – istakao je Vesić.

Uporedo sa tim teku radovi na Bg vozu, u okviru čega se povezuju sve prigradske opštine.

- Suština je da iz tih opština na svakih 20 minuta voz ide do centra Beograda u špicu, a van špica do 45 minuta - istakao je Vesić.

Govoreći o današnjoj sednici Kriznog štaba, Vesić je rekao da očekuje da će biti posebno valorizovana dobra epidemiološka situacija i tempo vakcinacije u našem gradu i da će makar Beograd biti nagrađen u smislu donošenja nekih mera, ako već ne mogu drugi gradovi i lokalne samouprave.

Vesić je govorio i o sutrašnjoj sednici Skupštine grada i istakao na će dnevnom redu biti odluka da za tri godine sva taksi vozila budu bele boje.

Objasnio je da, vozila onih taksista koji koriste subvencije Vlade Republike Srbije moraju odmah da budu bele boje, a ostali imaju rok od tri godine da boju vozila usaglase sa tom odlukom.