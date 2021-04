OD PRVOG NAS ČEKAJU VELIKE PROMENE NA LINIJAMA GSP-a i BG VOZA: Ovo je detaljan spisak izmenjenih trasa i UKINUTIH stajališta!

U narednom, dužem periodu doći će do brojnih izmene u saobraćaju autobuskih, trolejbuskih linija, kao i izmene u saobraćaju BG voza.

Izmene u javnom prevozu zbog radova u Ljutice Bogdana.

Tokom izvođenja radova na izradi priključka na kanalizacionu mrežu u Ulici LJutice Bogdana za objekat KBC „Dr Dragiša Mišović”, od 5. do 14. maja doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog izvođenja radova doći će do potpunog zatvaranja kolovoza u Ulici lJutice Bogdana u zoni raskrsnice sa Ulicom heroja Milana Tepića, zbog čega vozila javnog prevoza neće moći da saobraćaju redovnom trasom. Tokom izvođenja navedenih radova menja se režim rada linija JLP-a na sledeći način:

Vozila sa linija 42, 59 i 78 će u oba smera saobraćati Bulevarom oslobođenja, Ulicom dr Milutina Ivkovića, Bulevarom kneza Aleksandra i dalje u skladu sa režimom saobraćaja u funkciji izvođenja radova na proširenju Crnotravske ulice. Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.

Promena režima rada linija javnog prevoza

Tokom izvođenja radova na izgradnji saobraćajne veze Borska – petlja „Lasta” – Faza 4, u ulicama Save Maškovića, Crnotravskoj i Bulevaru oslobođenja, u periodu od 1. maja do 1. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća kolovoza i trotoara Crnotravske ulice, na delu od Ulice Bahtijara Vagabzade do Bulevara oslobođenja, pri čemu će na delu od Ulice Bahtijara Vagabzade do Paunove ulice doći do potpunog zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj, dok će na delu od Paunove ulice do Bulevara oslobođenja za saobraćaj biti zatvorene desne (spoljne) saobraćajne trake (u oba smera).

Tokom izvođenja ovih radova važiće isti režim rada linija javnog prevoza kao i u Fazi 3, odnosno:

Autobuske linije 47 i 48:

– u oba smera saobraćaće Bulevarom oslobođenja, Baštovanskom, Bahtijara Vagabzade i dalje redovnim trasama;

Autobuska linija 49:

– u oba smera saobraćaće ulicama Voždovački kružni put, Bebelovom, Baštovanskom, Bahtijara Vagabzade, Crnotravskom i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija 50:

– u oba smera saobraćaće ulicama Voždovački kružni put, Bebelovom, Baštovanskom, Bahtijara Vagabzade i dalje redovnom trasom;

Autobuska linija 78:

– u oba smera saobraćaće ulicama: Crnotravskom, Bahtijara Vagabzade, Baštovanskom, Paunovom i dalje redovnom trasom;

Autobuske linije 401 i 402:

– u oba smera saobraćaće Bulevarom oslobođenja, Baštovanskom, Paunovom i dalje redovnim trasama;

Autobuske linije 403, 405, 406, 407, 408, 409 (preko Kumodraža pa Jajinaca) i 503:

– u oba smera saobraćaće preko terminusa „Voždovac”, Bebelovom, Baštovanskom i Paunovom ulicom.

Minibus linije 406L i 409 (preko Jajinaca pa Kumodraža):

– u oba smera saobraćaće redovnim trasama.

Trolejbuske linije 40 i 41 se skraćuju do stare okretnice na Banjici i nosiće oznake 40L i 41L.

– Uspostavlja se lokalna autobuska linija 41A koja će saobraćati na relaciji „Banjica” – Crnotravska – Bahtijara Vagabzade – Baštovanska – Paunova – „Banjica 2”.

Stajališta „Crkva Sv. Vasilija Ostroškog” (u oba smera) za linije 47, 48, 401 i 402 u Bulevaru oslobođenja se vraćaju na svoje redovne pozicije. Privremeno se uspostavljaju stajališta:

– Stajalište „Paunova 1” u Baštovanskoj ulici kod kućnog broja 8, na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 90 metara posle zone raskrsnice sa Paunovom ulicom – smer ka Ulici Bahtijara Vagabzade za linije 47, 48, 49 i 50;

– Stajalište „Paunova 1” u Baštovanskoj ulici u visini tramvajske okretnice „Banjica”, odnosno u visini EDB stuba koji se nalazi oko 75 metara posle zone raskrsnice sa Paunovom ulicom – smer ka Bebelovoj ulici za linije 47, 48, 49 i 50.

Privremeno se ukidaju stajališta:

– Stajalište „Paunova” u Crnotravskoj ulici – smer ka Miljakovcu 3 za linije 47, 48, 49, 50;

– Stajalište „Paunova” u Crnotravskoj ulici – smer ka terminusu „Voždovac” za linije 47, 48, 49, 50, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503;

– Stajališta „Trošarina” u Ulici Save Maškovića u oba smera za linije 49 i 50;

– Stajalište „Pet solitera” u Ulici Bahtijara Vagabzade za linije 47,49 i 50;

– Stajalište „Paunova” u Paunovoj ulici – smer ka gradu za linije 40, 41, 78;

– Stajalište „Paunova” u Paunovoj ulici – smer ka Banjici za linije 40, 41, 78.

Autobuske linije 49 i 50 će na izmenjenom delu trase koristiti tramvajska stajališta u visini okretnice „Voždovac”, koja koriste linije 9 i 10 (u oba smera), a linije 41A i 78 će koristiti stajalište „Pet solitera” u Ulici Bahtijara Vagabzade, koje koriste linije 42, 47, 48, 59 i 94 (oba smera).

Izmena organizacije saobraćaja sistema BG voza

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će se od 4. do 31. maja izvoditi radovi na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosečne pruge od „Beograd centra” do Stare Pazove, zbog čega će tih dana od 11 do 14 časova doći do zatvaranja koloseka između stanica „Batajnica” i „Beograd centar”. Zbog ovih radova menja se organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG voza.

Relacija „Batajnica–Ovča”

– Voz broj 8017, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (10.50 časova)

– Ovča (11.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

– Voz broj 8019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50) – Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

– Voz broj 8021, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (12.50) – Ovča (13.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

– Voz broj 8023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) – Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

– Voz broj 8018, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (13.23) – Batajnica (13.40), neće saobraćati u navedenom periodu. Relacija „Ovča–Batajnica”

– Voz broj 8012, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.10) – Batajnica (11.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;

– Voz broj 8014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) – Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;

– Voz broj 8016, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (12.10) – Batajnica (13.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;

– Voz broj 8020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) – Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica.