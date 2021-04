Vesić: Završeni radovi na rekonstrukciji Skadarlije

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je danas da su radovi na rekonstrukciji Skadarske ulice završeni u četvrtak uveče i najavio i nova ulaganja u boemsku četvrt Beograda. Završetak radova bio je najavljen za 10. maj ove godine.

Kako je rekao, preostalo je samo da se na ulazu iz Zetske ulice postave potapajući stubići sa kamerama i dodao da će do tada biti postavljene fizičke prepreke čime će biti sprečen ulazak motornih vozila u Skadarliju. Naglasio je da će u Skadarliju moći da ulaze samo laka vozila za dostavu sa posebnim dozvolama.

On je podsetio da je rekonstrukcija rađena u tri faze - prvo je rađen deo od Gospodar Jevremove prema Strahinjića Bana, a nakon toga plato u Ulici Strahinjića bana, od Francuske do Skadarske, dok je u drugom delu rekonstrukcije obavljen posao od Bulevara despota Stefana do Zetske.

U poslednjem delu rekonstrukcije rađen je deo od Gospodar Jevremove prema Zetskoj ulici i dodao da je kaldrma ponovo postavljena i istakao da informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama i internetu, a koje su govorile da je kaldrma u Skadarliji nestabilna, nisu tačne.

"Kaldrma je u Skadarliji postavljena 1967. godine i sada je naravno ponovo tu, u odličnom stanju. Urađena je kompletno nova vodovodna i kanalizaciona mreža, postavljena nova rasveta, a uskoro će biti rekonstruisane i četiri fasade. Kuća Ðure Jakšića će takođe biti uređena i čitava ulica će imati novi sjaj", rekao je Vesić.

“Svašta sam čitao na društvenim mrežama pa recimo da se menja kaldrma po kojoj su hodali Djura Jakšić i Tin Ujević. Pošto je kaldrma postavljena 1967. godine kada je Skadarlija uredjena jasno je da ni Tin Ujević, ni Djura Jakšić po njoj nisu mogli da hodaju. Uklonili smo bašte koje su bila zazidane u Skadarskoj ulici. Sada je Skadarlija uredjena na ponos svi nas i nadam se da je one koji su lagali makar malo sramota”, rekao je Vesić.

Dodaje i da je Skadarlija, pored Kalemegdana i Hrama Svetog Save, mesto koje privlači najveći broj turista.