'TREBA NAM DESET DANA DA SVAKI DRUGI GRAĐANIN BUDE VAKCINISAN!' Vesić za četvrtak najavio otvaranje punkta u jednom od najvećih tržnih centara

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je ovog jutra za Pink otkrio kako će izgledati najnoviji punkt za vakcinaciju građana. Punkt će zvanično biti otvoren u četvrtak, a smešten je u jedan od najpoznatijih tržnih centara.

Vesić napominje da će u četvrtak, punkt od preko 500 kvadrata biti zvanično otvoren. On dodaje da su sve ordinacije uređene po svim standardima, i da je sve spremno za vakcinaciju.

- Tokom praznika smo vredno radili, napravili smo punkt za vakcinaciju. Nalazi se na trećem spratu jednog od najpoznatijih tržnih centara. Ima preko 500 kvadrata, građani će od četvrtka moći da se vakcinišu. Popunjavaće se formulari, i kako sve redom ide - rekao je Vesić.

Sve ordinacije su urađene po svim standardima, ovo je sve radio Gradski zavod za javno zdravlje sa gradom Beogradom - dodao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je potom pokazao kako punk izgleda. On je tom prilikom objasnio da je to velika stvar, ne samo za zaposlene u tržnom centru, već i za ljude koji žive u okolini.

- Ovo je prilika ne samo za one koji su zaposleni ovde, ili one koji posećuju tržni centar, već za građane koji žive u blizini. Vakcinacijom štite sebe, druge, i time štite svoje porodice. Takođe, ono na šta sam najviše ponosan je to što je zaključno sa jučerašnjim dano revakcinisano 33,5 odsto građana, a revakcinisano 43,2 građanina. Malo nam nedostaje do 50 odsto, a treba nam deset dana da svaki drugi građanin bude vakcinisan - dodao je Vesić.

Tim povodom, Vesić se obratio i pratiocima putem društvene mreže Fejzbuk, gde je poručio da je ponosan na ono što je Srbija postigla kada je u pitanju vakcinacija, ali i procenat vakcinisanih i revakcinisanih.

- Radili smo vredno tokom praznika i pripremili novi punkt za vakcinaciju u tržnom centru Ušće!

Jutros sam obišao tržni centar Ušće kako bih se uverio da je sve spremno za četvrtak kada počinjemo sa radom. U četvrtak ujutru, kada počne vakcinacija, spremamo veliko iznenađenje o kome će Beograd da priča.

Zahvaljujem se Gradskom zavodu za javno zdravlje koji je zajedno sa nama pripremio ovaj punkt, Ministarstvu zdravlja koje je obezbedilo lekare i sestre, institutu Batut koji je obezbedio vakcine, gradskom Seketarijatu za vanredne situacije koji vodi Darko Glavaš koji je obezbedio opremu za punkt, gradskom timu za vakcinaciju koji vodi sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević kao i tržnom centru Ušće koje nam je ustupio prostor. Svi oni su dali su veliki doprinos da naš Beograd dobije još jedno mesto na kome naše građanke i građani mogu da se vakcinišu.

U Beogradu su sa jučerašnjim danom vakcinisani svaka treća sugrađanka i sugrađanin. Nedostaje nam oko devedeset hiljada vakcinisanih da svaka druga Beograđanka i Beograđanin budu vakcinisani!

Beograd pobeđuje! - Napisao je Vesić.