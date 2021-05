Vesić: Blokovi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30 proglašeni su prostorno kulturno-istorijskom celinom odlukom Vlade Srbije na predlog Grada Beograda

Danas sam primio predstavnike stanara najduže zgrade u Beogradu, čuvene Meandre ili Lamele, dužine od skoro hiljadu metara, koja se nalazi se u Bloku 21, u gradskoj opštini Novi Beograd. Zgrada je građena od 1960. do 1966. godine. Bio je to poslednji izvedeni objekat prema originalnom rešenju urbanističko-arhitektonske celine Bloka 21, napisao je na svojoj Fejsbuk stranici zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Zgrada je delo grupe "Beogradskih pet" koju su činile arhitekte Leonid Lenarčič, Milosav Miša Mitić, Ivan Petrović i Mihailo Čanak. Blokovi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30 proglašeni su prostorno kulturno-istorijskom celinom odlukom Vlade Srbije na predlog Grada Beograda.

Blok 23 je pre nekoliko godina uvršten u stalnu postavku Muzeja moderne umetnosti MOMA u Njujorku. Lamela je sagrađena pre 55 godina i stanari imaju veoma mnogo problema od nedostatka liftova do fasade u lošem stanju. Stanari su se do sada obraćali predstavnicima vlasti od opštine na kojoj žive do kompanija koje održavaju zgradu, ali niko nije hteo ni da ih sasluša, dodaje Vesić.

Čim su stanari tražili prijem kod mene ja sam ih pozvao. I napravili smo plan kako da rešavamo problem po problem. Ja sam lokalni političar čija je obaveza i zadovljstvo da rešava probleme koje imaju građani. Nisu svi problemi rešivi i to ljudi dobro razumeju ali neki jesu uz malo razgovora i dobre volje. Zato je moj posao najlepši na svetu jer se svakog dana učini nešto dobro za ljude, zaključio je zamenik gradonačelnika.