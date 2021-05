KORONA U NOKAUTU! Samo jedan grad u Srbiji ima više od 100 zaraženih, u svim ostalim registrovano MANJE OD 30 obolelih!

Ohrabrujući presek po gradovima!

Situacija sa koronavirusom je sve bolja u celoj Srbiji, pa je tako Beograd trenutno jedini grad koji broji više od sto slučajeva novozaraženih, dok je u ostalim gradovima taj broj niži od 30. U glavnom gradu je u poslednja 24 časa registrovano 135 novih slučajeva.

U Novom Pazaru je potvrđeno još 30, a u Kragujevcu 23 novozaražena, koliko je i u Nišu.

Novi Sad za 24 sata ima još 22 novozaražena.

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 8.331 građani od kojih je 568 novozaraženih.

Preminulo je 17 pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 99 obolelih.

Broj datih doza vakcine na današnji dan iznosi 4.035.228. Broj građana koji je primio obe doze je 1.750.963, dok je ukupan broj građana koji su primili prvu dozu i onih kojih su primili obe doze je 2.284.266.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon kaže da bi se proces imunizacije ubrzao i masovna okupljanja, proslave i slavlja ponovo zaživela, neophodno je da se odazovu mladi i vakcinisanjem doprinesu stvaranju kolektivnog imuniteta.

- Nemamo razloga da držimo mere bez potrebe, pogotovo kada vidimo da se virus spušta, ali sada kada mogu da se vakcinišu i mlađi uzrasta od 16 godina, njihovom imunizacijom ovo spuštanje bi išlo još brže - rekao je dr Kon.

Na pitanje koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta, dr Kon kaže da smo u Beogradu na 46,7 odsto imunizovanih, a ciljni procenat, kojem smo sve bliži iz dana u dan, je 50.

- Tih 50 odsto trebalo bi da stvori barijeru imuniteta koja će dovesti do daljeg naglog opadanja aktivnosti virusa i do toga da se nađemo u jednoj sigurnijoj zoni. Ni to, naravno, nije dovoljno, ali situacija će biti znatno bolja – kaže dr Kon.