Za prijem u beogradske vrtiće stiglo skoro 19.000 zahteva

Nakon analize pristiglih zahteva za mesto u beogradskim vrtićima, upisne komisije utvrdile su da su stigla 6.184 dupla zahteva, što znači da je realan broj podnetih zahteva na ovogodišnjem konkursu 18.996, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

-To je oko šest odsto manje zahteva u odnosu na prošlu godinu i sa oko 1.250 slobodnih mesta više na konkursu to nam daje realne osnove za prognozu da je Beograd na korak do ukidanja liste čekanja - rekao je Gak.

Istakao je da se 7. juna očekuje objava preliminarnih lista primljene dece, nakon čega će roditeljima biti ostavljen rok za žalbe, ukoliko ih ima.

-Kada se ceo taj proces završi, konkurs se završava objavom konačnih lista početkom jula - rekao je Gak navodi se u saopštenju Gradske uprave.

Podsetio je Grad Beograd 2017. godine imao oko 10.000 dece na čekanju, te da je minimalna lista ili njeno ukidanje ove godine što će se, kaže, znati u septembru, istorijski uspeh Grada Beograda u predškolstvu.

-To je bio cilj kojem smo težili i na čijoj smo realizaciji puno radili. Zaista nam je bitno da što veći broj dece prođe kroz predškolsko obrazovanje jer je ono od izuzetnog značaja za pravilan razvoj dece - rekao je Gak.

Dodao je da je u ovom trenutku u Beogradu obuhvat predškolskim obrazovanjem oko 74 odsto, odnosno da u vrtiće ide skoro 80.000 dece.