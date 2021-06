GRADSKI URBANISTA: Linijski park – najznačajniji projekat uređenja javnog prostora u Beogradu

"Treba imati poverenja u mlade i siguran sam da će ovaj grad za deset godina doživeti potpunu transformaciju", rekao je Stojčić.

Glavni urbanista Marko Stojčić rekao je za TV Vesti da će javni uvid u Plan detaljne regulacije za linijski park trajati do 15. juna, te da je to dodatna prilika za građane da podnesu neku od svojih ideja ili sugestija u vezi sa ovim planom. Stojčić je takođe sugrađanima predložio da pogledaju i 3D modele na izložbi pored Beton hale, gde je predstavljeno deset idejnih rešenja za prostor tog parka.

– Još pre početka korone odabrani su timovi, promovisana su njihova idejna rešenja i suštinski smo tada počeli pripreme. Izabrali smo deset timova. Svaki od timova radi jednu celinu, a tih deset celina čini linijski park. Imamo kolaž različitih rešenja, svako je potpuno drugačije, što nam je i bio cilj jer nismo želeli da dobijemo isti, monoton prostor – istakao je Stojčić.

Kada se završi javni uvid, sledi obrada pred komisijom za planove i do kraja leta usvajanje plana na sednici Skupštine grada, naveo je Stojčić i dodao da se nakon toga raspisuje nabavka za projektovanje i izvođenje radova na ovom prostoru.

– Trudimo se da baš ove godine krenemo sa uređenjem jedne od celina, a u pitanju je celina četiri kod pasarele u Dunavskoj ulici. Tu je slobodan prostor, nema nelegalnih objekata, tako da ne postoje problemi sa imovinom niti druge prepreke – kazao je Stojčić.

Prema njegovim rečima, nakon što se usvoji plan i izradi idejno rešenje uslediće čitav niz operacija koje se tiču rešavanja imovine kako bi od danas pa najviše za tri godine u celini bio izgrađen ovaj prostor.

– Ovo je najatraktivnija lokacija u starom delu Beograda. Mi smo sebi dali rok od tri godine jer je to veoma složena teritorija, ima tu nelegalnih objekata, zatim legalnih koje treba ukloniti, i privremenih. Tu je bila i železnica sa potpuno drugačijim saobraćajem, a sada je ideja da linijski park u celosti obuhvata svih 4,6 kilometara prostora i da ga ne preseca saobraćaj. Tamo gde se ukaže potreba za saobraćajem, biće omogućen ispod linijskog parka, a imaćemo i javne garaže – pojasnio je Stojčić.

Kako je naveo, ovaj projekat finansira Grad Beograd iz svojih sredstava.

– Ponosimo se ovim projektom. Za nas je najvažniji projekat uređenje javnih prostora. Na ovaj način ćemo dobiti nešto potpuno novo, urbano i zeleno. Ovo je bez sumnje neophodno Beogradu zato što moramo da vratimo prostor pešacima i biciklistima – naveo je Stojčić.

Glavni gradski urbanista je istakao da je za grad bio rizik da se poveri ovako odgovoran, skup i značajan projekat ljudima koji su uglavnom bez iskustva, a koje je neophodno u projektovanju javnih prostora.

– Radili smo zajedno sa njima i ispostavilo se da je sve ispalo odlično. Bila je opcija da angažujemo neko renomirano ime, ali se ovo rešenje pokazalo višestruko značajnim za naše društvo. Pedeset pet mladih ljudi je dobilo šansu od svog grada da u njemu pokažu šta znaju i kakve su im ideje. Ovo im je odskočna daska i moći će da se pohvale da su radili najznačajniji projekat javnog prostora u Beogradu. Moramo da im pružamo šansu i verujem da će to Grad nastaviti da radi. Treba imati poverenja u mlade i siguran sam da će ovaj grad za deset godina doživeti potpunu transformaciju – naglasio je Stojčić.

On je takođe spomenuo i projekat izgradnje metroa i istakao da će u novembru početi radovi na izgradnji depoa za metro sistem u Makiškom polju. Nakon toga, početkom sledeće godine kreće izgradnja plitkog tunela do Belih voda, a odatle kreće tunel pored sajma i nastavak sve do Mirijeva.