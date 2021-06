ŠTA MOŽEMO DA OČEKUJEMO OD SUTRAŠNJE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA? Vesić za PINK: Upućeno je nekoliko zahteva

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je za Novo jutro govorio o najnovijim podacima vakcinacije, kao i o zahtevima koji su predloženi članovima kriznog štaba.

Vesić ističe da se situacija sa vakcinisanim građanima dosta popravila, ali da je i dalje fokus na mlađima, koji su i dalje nepoverljivi povodom iste.

- Sa jučerašnjim danom je u Beogradu vakcinisano 52 odsto građana, što je 723.549 lica. Revakcinisano je 47 odsto punoletne populacije. U populaciji između 65 - 74 godine, prešli smo 91 odsto. Sada je fokus na mlađima, od 18 do 30 godina. U Beogradu je najbolje, sada je nekih 22 odsto. Sutra je sednica kriznog štaba, upućeni su neki zahtevi, prvi je da se radno vreme produži do 01 sat, da se dozvoli muzika do 24 sata, sada nije dozvoljeno duže od 18 sati, da se omogući živa muzika uz poštovanje svih mera, i postoje te propisane mere već, takođe da se omogući nastava u prirodi, dozvola za mature, uz poštovanje svih protokola, i odluka da se od 21. juna u Beogradu, omoguće kongresi, koncerti, svadbe... - poručio je Vesić.

Vesić dodaje da će, ukoliko na sednici kriznog štaba budu povučene mere vezane za zabranu koncerata, to značiti da će i sportski događaji moći da budu održavani.

- Ukoliko budu dozvoljeni koncerti, biće i sportski događaji, jer su to javna okupnjanja - rekao je Vesić.

Povodom četvrtog talasa koji se najavljuje za jesen, Vesić navodi da situacija koju smo imali do sada, neće biti slučaj i u tom periodu, jer će dosta građana biti vakcinisano.

- Kada je u pitanju četvrti talas, ja ne verujem da će isto biti, situacija je sada bitno drugačija zbog vakcinacije i svega - objasnio je zamenik gradonačelnika.

Kada je u pitanju buka, na koju se sve više građana u prestonici žali, Vesić ističe da je na javnoj raspravi predmet, koji bi mogao biti idealno rešenje kada je u pitanju glasna mzika, ili neki drugi izvor buke u Beogradu.

- Problem buke nije nov u Beogradu. Postoje različiti izvori buke, a mi smo kao grad pokušavali da sredimo taj problem, a jedina koja je na to reagovala jeste Irena Vujović, i prihvatila je da počnemo da radimo na tome. Došli smo do novog zakona, koji je sada na javnoj raspravi, i mogu ga videti na sajtu zaštite životne sredine, gde se može naći najbolje rešenje. Kada zakon bude usvojen, i kada naši inspektori opomenu nekoga zbog buke, tu će doći komunalni policajac sa aparatom za merenje buke, i biće opomena, a onda kazne, kako novčane, tako zatvaranje objekta, ili eventualno oduzimanje predmeta koji pravi buku - otkrio je Vesić.