Planom o postavljanju plutajućih objekata definisane zone, namena i njihov izgled

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić izjavio je jutros da su novim planom o postavljanju plutajućih objekata, koji je usvojila Skupština Grada Beograda definisane zone, namena i njihov izgled.

Predstoji nam izmena Zakona o vodama, koja treba dodatno da definiše tu oblast. Nakon toga će biti doneto još nekoliko gradskih odluka s ciljem da se u potpunosti uredi ova oblast, istakao je Stojčić.

– Ovim planom su definisane zone gde je moguće, odnosno gde nije moguće postavljati plutajuće objekte. Definisane su i zone gde je uslovno moguće postavljanje takvih objekata. Na primer, ako je u blizini nekog vodnog objekta, potrebna je i dozvola JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” – naveo je gradski urbanista.

Zone za postavljanje plutajućih objekata u većoj meri se podudaraju sa već postojećim zaposednutim zonama u svim delovima grada, ukazao je Stojčić.

– Novina je da su odvojene zone po nameni. Više nije moguće da plutajući objekti različite namene budu u istoj zoni. Na primer na Savskom keju, koji je u blizini stambenih zgrada, više neće biti moguće postavljati noćne klubove i slične objekte koji proizvode buku. Taj prostor će biti rezervisan samo za restorane – precizirao je gradski urbanista.

On je dodao da je od sada u zonama koje su u okviru kulturno-istorijskih celina regulisana visina plutajućih objekata.

– Takođe, svaki objekat na vodi će proći i arhitektonsku kontrolu koja mora biti u skladu sa propisima i zonom u kojoj se nalazi, a koju će verifikovati Komisija za planove Skupštine grada. Vlasnici tih objekata imaju rok od dve godine da namenu, visinu, arhitektonski izgled, međusobno udaljenje od drugog objekta, kao i protivpožarne uslove usklade sa novim propisima – kazao je Stojčić.

Istakao je da će izazov biti da se u dogledno vreme reši i tretman otpadnih voda, s obzirom na veliki broj plutajućih objekata koji taj otpad izbacuju direktno u Savu i Dunav.

– Moraćemo sa vlasnicima da osmislimo model rešenja. Imamo nekoliko predloga u vidu tankova ili specijalizovanih vozila za njihovo pražnjenje, dok je treća varijanta da svaki objekat ima manji uređaj za tretman tih otpadnih voda – naveo je glavni gradski urbanista.

Novina je, prema njegovim rečima, da će vlasnici biti u obavezi da potpišu ugovor o zakupu i plaćaju taksu Gradu Beogradu, što danas nije slučaj.

– Grad nema nikakvih prihode od tih objekata, s obzirom na to da je to javna obala i pripada svim građanima Beograda – to nije normalna situacija. Takođe, zakupci tog prostora neće imati prava da utiču na izgled obale, to jest da ruše ili grade u prostoru koji ne pripada njihovom splavu – precizirao je Stojčić.

Stojčić je istakao da se u sprovođenju novih mera obavlja intenzivna saradnja sa vlasnicima plovnih objekata, kao i sa građanima.

– Građanima najveći problem predstavlja buka s tih objekata. Novina je da svi ti objekti, pored adekvatnog zoniranja, moraju da imaju i odgovarajuću zvučnu izolaciju. Podsetiću da uskoro stupa na snagu novi zakon o zaštiti od buke koji će omogućiti Komunalnoj miliciji da meri i kažnjava na licu mesta, što dosad nije bio slučaj – zaključio je Stojčić.