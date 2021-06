VESIĆ: Ne verujem u političko licemerstvo i plagijat! Đilas tokom pet godina koliko je vladao Beogradom nije uradio NIŠTA za Borču!

Verujem u demokratiju i pravo različitih političkih stranaka da biračima nude svoje političke ideje. Ne verujem u političko licemerstvo i plagijat, napisao je na svom fejsbuk profilu zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- E upravo je to uradila stranka Dragana Đilasa koja je najavila da će prikupljati peticiju građana za izgradnju gimnazije u Borči. One iste gimnazije čiju sam izgradnju najavio u medijima 28. maja!? To se zove plagijat. A političko licemerstvo je da to radi čovek koji za Borču tokom pet godina koliko je vladao Beogradom nije uradio NIŠTA - naveo je Vesić.

Kako kaže, morao je da bude smenjen pa da naša vlast izgradi Dom zdravlja, da počne sa izgradnjom opštinskog uslužnog centra na mestu gde je sada stari Dom zdravlja, da se počne izgradnja obdaništa kao i izgradnja kanalizacije uz postrojenje za preradu otpadnih voda i da najavimo početak izgradnje gimnazije.

- Tokom jula Grad Beograd organizuje glasanje građana za izbor jedne od tri lokacija na kojoj će se nalaziti gimnazija na levoj obali Dunava. Eto prilike za Đilasa da glasa kada već nije znao da je izgradi - rekao je Vesić i dodao:

- Za razliku od Đilasa ja obećavam da ćemo izgraditi i vrtić, i opštinski uslužni centar sa šalterima skoro svih institucija, i otvoriti stanicu komunalne milicije, i izgraditi kanalizaciju, i izgraditi most kod Ade Huje, i urediti Zrenjaninac i izgraditi Gimnaziju. Kao što smo izgradili Dom zdravlja.

