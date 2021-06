Vesić: Tražiću zabranu točenja alkohola maloletnicima

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je pre pandemije virusa korona imao nekoliko sastanaka s policijom u vezi sa organizovanjem žurki za maloletnike i da je tražio da se naprave zajedničke inspekcije kako bi se neki od splavova gde se to dešava, zatvorili a organizatori kaznili.

On je istakao da je "javna tajna” da se u Beogradu organizuju žurke za maloletnike, kao i to da oni imaju mogućnost da za male pare piju koliko god mogu s tim da se toči alkohol sumnjivog kvaliteta.

"Kako je došla korona i vanredno stanje, organizovanje žurki nije bilo moguće, tako da to više nije bilo aktuelno. Međutim, sada kada smo izašli iz ove situacije, ponovo se dešavaju slične stvari", rekao je Vesić.

Najavio je da će održati sastanak sa udruženjem gimnazijalaca koji su već ukazivali na taj problem i onda će sa policijom napraviti zajedničku akciju kako bi se rešio problem žurki za maloletnike.

"Tražiću da točenje alkohola maloletnicima u bilo koje doba dana bude zabranjeno. Tražiću da donesemo gradsku odluku da se zabrani da maloletnici budu u restoranima posle određenog vremena. Suština je da maloletnicima nije mesto u noćnim klubovima ili restoranima posle određenog vremena. Poslednja stvar je da se organizatori žurki, koje se prave samo za maloletnike, pod sumnjivim okolnostima, kazne po zakonu", rekao je Vesić.

On je naglasio da nije normalno da se organizuju žurke na koje se pozivaju samo maloletnici, ulaz da bude cena koju oni mogu da plate i za taj iznos piju koliko žele.

"Pošto su mladi, ne mogu da popiju mnogo i napiju se vrlo brzo, a toči se alkohol iz velikih kanistera koji nije kvalitetan. Ne treba da žmurimo pred tim, jer se to dešava. Nisu ovde samo roditelji krivi, jer ne mogu oni sami da se izbore sa tim, nego ovo mora da bude društvena akcija.", rekao je zamenik gradonačelnika.

Kako kaže, moraće da se organizuje akcija u kojoj će učestvovati Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministrstvo unutrašnjih poslova, komunalna milicija, gradska inspekcija, Grad Beograd, forumi škola, direktori škola i roditelji i da se dogovori kako će ovo da bude suzbijeno.

Osvrćući se na američki primer gde se pokazuju lične karte prilikom kupovanja alkohola, on je istakao da je to obaveza, ali da to niko ne radi i zato će neko biti kažnjen.

"Takođe, kada u nekoj radnji prodavci neće da prodaju maloletnim licima alkohol, ima slučajeva da neko punoletan kupi za njih. U narednom periodu ću da se bavim i klađenjem maloletnika. Kladionice poštuju to da maloletnici ne mogu da se klade ali ipak ispred kladionica stoji maloletnik i čeka da naiđe neko stariji kako bi mu uplaito tiket. Meni je interes da sačuvamo decu i da pomognemo roditelima", kazao je Vesić.

On je apelovao i na roditelje da ne puštaju decu, a posebno maloletnu, same na bazene.

"Mislim da deca mlađa od 10 godina, ne mogu da budu sama na bazenu bez roditelja, bez obzira na spasioce", zaključio je Vesić.