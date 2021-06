Vesić prisustvovao suzbijanju komaraca sa čamaca u naselju Umka (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovao je akciji suzbijanja komaraca iz čamca na obalama Save kod Umke. Vesić je tom prilikom istakao da Grad Beograd nastavlja da sprovodi kontinuirane aktivnosti na suzbijanju komaraca, a ujedno najavio i tretmane zaprašivanja iz aviona, ukoliko za tim bude bilo potrebe.

– Danas smo imali priliku da vidimo kako se tretman sprovodi sa reke, a na raspolaganju imamo dva čamca, od kojih jedan zaprašuje obale Save od Umke ka Ušću, dok drugi ide uz Dunav, od Grocke ka centru grada. Na ovaj način dosta uspešno suzbijamo komarce na mestima na kojima ih ima najviše, na obalama reka. Opadanjem vodostaja sve više larvi i komaraca „preti” Beograđanima, a suzbijamo ih direktno na obalama. Večeras na terenu imamo 33 ekipe za suzbijanje komaraca, uz dve koje rade iz čamaca, ali smo i pored toga danas doneli odluku da u narednim danima počne da se sprovodi i tretman iz vazduha – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, Gradski štab za vanredne situacije je doneo odluku da gradskim preduzećima dozvoli tretmane iz aviona, ukoliko bude potrebno.

– U ponedeljak će biti raspisana javna nabavka, koja će trajati oko 10 dana, nakon čega ćemo biti spremni da „podignemo” avione u vazduh. Za sada nema potrebe da se sprovode tretmani iz vazduha, ali ukoliko se situacija promeni, bićemo spremni. Tretman iz vazduha je mnogo efikasniji jer se lako dolazi do lokacija do kojih je nemoguće doći kopnenim putem, a to su po pravilu mesta na kojima se nalaze legla komaraca. Na ovom poslu rade desetine ljudi kojima sam zahvalan jer obavljaju težak posao. Beograd „leži” na dve reke i borba sa komarcima je zagarantovana svake godine. Nažalost, poslednjih dana smo mogli da vidimo da su se dešavali i napadi na ljude koji rade na suzbijanju komaraca, što je u potpunosti neprihvatljivo. Apelujem na ljude da omoguće nesmetan rad ekipama koje rade na suzbijanju komaraca. Preparati koji se koriste su bezbedni za ljude i životinje, dok sa druge strane predstavljaju rešenje problema koji je svake godine aktuelan u letnjim mesecima. Velike vrućine onemogućile su tokom prethodnih dana sprovođenje tretmana, ali sada su ponovo sve ekipe na terenu i Grad nastavlja da radi na suzbijanju odraslih formi komaraca – poručio je Vesić.

Rukovodilac službe laboratorijskih ispitivanja u JKP „Gradska čistoća” Milica Rajković istakla je da su preparati koji se koriste odobreni od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

– Preparati su upisani u listu privremenih biocidnih proizvoda. Apelujemo na pčelare da na vreme uklone košnice i obezbede pčele pre početka tretmana – rekla je Milica Rajković.

