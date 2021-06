POSTAVLJEN PONTONSKI MOST DO PLAŽE LIDO: Vojska obradovala Beograđane!

Pripadnici Prvog pontonirskog bataljona, iz sastava Rečne flotile, postavili su pontonski most preko Dunava i tako gradsku plažu Lido na Velikom ratnom ostrvu spojili sa zemunskim delom obale. Vojska Srbije time je obradovala Beograđane koji su navikli da osveženje tokom najtoplijih letnjih dana potraže na plaži “zemunskog mora” na kome će kupališna sezona početi u petak 3. jula.

Vojni pontonirci koji premošćavaju Dunav, već godinama, za stanovnike Zemuna predstavljaju svojevrstan simbol početka leta koje će, barem na plaži Lido, trajati sve do početka septembra. Mogućnost da se prošetaju ili voze bicikl do Velikog ratnog ostrva mnogi su iskoristili već danas.

Pontonski most nosivosti 20 tona, sastavljen od 38 plovnih članaka u ukupnoj dužini od 345 metra, danas je predat na upotrebu do završetka letnje sezone Turističko-kulturnoj organizaciji Opštine Zemun.

Priprema i uspostavljanje mostovnog mesta prelaza predstavljali su odličnu priliku za dodatno uvežbavanje praktičnih radnji i postupaka pontonira u postavljanju, održavanju i nadzoru pontonskog mosta.

Nakon dvomesečnog "angažovanja"Vojska Srbije postavila pontonski most do plaže Lido most će biti rasklopljen i prevezen rekom u garnizon Šabac gde ga očekuje redovno održavanje kako bi bio spreman da i naredno leto stanovnicima glavnog grada učini lepšim i prijatnijim.