ZABAVA ZA CELU PORODICU NA VRAČARU: Sutra počinje 'Kulturno leto', a evo kakav vas program očekuje!

Besplatna jedinstvena manifestacija na otvorenom koja je prethodnih godina osvojila Beograđane i goste grada, ponovo je stigla u prestonicu.

Od 3.jula do 18. jula 2021. u parku Mitićeva rupa na Trgu Slavija (park naspram Fontane na Slaviji) biće održana popularna manifestacija “Kulturno leto na Vračaru“. Ovogodišnji program namenjen je svim generacijama, te će i najmlađi i stariji sugrađani zaista uživati.

Očekuju vas projekcije domaćih i svetskih filmova, muzički koncerti raznih žanrova, predstave i radionice za decu, sportske igre. Najmlađi će se družiti i sa Peđolinom i sa Klovnom Šašavkom. Svi ljubitelji filmova uživaće u brojnim ostvarenjima, jer su pripremljeni najnoviji filmski naslovi za sve ukuse.

Ulaz za sve posetioce je besplatan. Obezbeđena su mesta za sedenje, ali i osveženja.

Svečano otvaranje je u subotu 3.jula u 20 sati, kada vas očekuje muzičko filmski program. Prvo će nastupiti gudački kvartet koji će svrirati filmsku muziku, a nakon toga na filmskom platnu biće premijerno prikazan film “Zvanične tajne” (Official Secrets 2019), film koji nije imao bioskopski život u Srbiji, izuzev kada je prikazan na otvaranju FEST-a. U pitanju je drama, a glavne uloge igraju Kira Najtli, Rejf Fajns, Ris Ivans..

U nedelju 4.jula, se oživljavaju stare uspomene - čeka vas veče posvećeno Biltsima. U 20 sati je koncert Bitlsi “Best Beat”, a u 21h projekcija filma o Bitlsima.

Program od 03 do 18. jula:

Subota, 3.jul

20.00 Svečano otvaranje

20.30 Koncert filmske muzike i premijera filma “Zvanične tajne” (Official Secrets 2019)

Nedelja, 4.jul

20.00 Koncert Bitlsi “Best Beat” + muzika 60-ih

21.00 Film o Bitlsima

Ponedeljak, 5.jul

19.00 h Sportske igre

20.00 koncert Diznijeve muzike i animirani crtani film “Ričard roda” (Richard the stork 2017)

Utorak , 6.jul

19.00h predstava Pinokio,

20.30 h film “Rat sa dekom” ( War with Grandpa 2020, glavne uloge Robert de Niro, Uma Turman)

Sreda, 7.jul

19h Muzičke radionice,

20.00h film “Male tajne velikog latino zavodnika” ( How to be a latin lover 2017, glavne uloge Salma Hajek,Rob Love)

Četvrtak, 8.jul

19.30h Predstava “Potraga za krilima”

20.30h Film “Snouden” (Snowden 2016, režija Oliver Stone)

Petak, 9.jul

19.00h Likovna radionica

20.00h Predstava “Cvrčak i mrav”

20:30 film “Bilo jednom u Veneciji (Once upon a time in Venice 2017, glavne uloge Brus VIlis)

Subota, 10.jul

19.00h Sportske igre za decu

20.00h Predstava “Mali veliki Princ”

20:30h film “ Ljubav, venčanje i druga očajanja” Love, Wedding and other disasters 2020, glavne uloge Dzeremi Irons, Dajana Kiton)

Nedelja, 11.jul

19.00 h Druženje sa Klovnom Šašavkom

19.30h Rok koncert za decu

20.00h francuski film “ Deset dana bez mame” (10 days witout mom 2020 , glavne uloge Alis Dejvid, Aure Atika)

Ponedeljak, 12.jul

19.00h Peđolino

20.30h Film “Putnik” (Commuter, 2018, glavne uloge Lijam Neson, Vera Faminga)

Utorak, 13.jul

19.00h Dečija predstava “Čarobna frula”

20.30h Film “ Spokoj” (Serenity, 2019, glavne uloge Metju Mekonahi, En Hatvej)

Sreda, 14.jul

19.00h Muzičke radionice

20.30g Film “Voleti Eskobara” (Loving Pablo, 2017, glavne uloge Havijer Bardem, Penelope Kruz)

Četvrtak, 15.jul

19.00h Sportske radionice

20.00h Dečija predstava “Sunce i Luna”

20.30h Film “Krug” ( Circle, 2017, glavne uloge Tom Henks, Ema Votson)

Petak, 16.jul

19.00h Klovn Šašavko

20.00h Dečija predstava “Mačak Toša”

20.30h Film “Krajnje poremećen, šokantno otkačen i zao” (Extremly wicked, shockingly evil and vile, 2019 glavne uloge Zak Efron, Lili Kolins)

Subota, 17.jul

19.00h Likovna radionica

20.30h Film “Lovac ubica” (Hunter killer, 2018, glavne uloge Dzerald Batler, Geri Oldman)

Nedelja, 18.jul

19.00h Likovna radionica

20.00h Pozorišna predstava za odrasle i film “Baš sam lepa” (I feel pretty, 2018, glavne uloge Ejmi Sumer, Emili Ratajkovski)

Pomenutni program za svaki dan će biti objavljivan na dnevnom nivou na nalozima Open Air Cinema na društvenim mrežama.