Na ovaj način rasteretićemo kućne budžete i omogućiti roditeljima da taj novac iskoriste da deci kupe nešto drugo, izjavio je zamenik gradonačelnika.

Od nove školske godine oko 103 hiljade devojčica i dečaka sa teritorije Beograda biće obuhvaćeno programom besplatnih tableta i udžbenika, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Grad Beograd će ova nastavna sredstva obezbediti za sve učenike koji u državnim školama pohađaju treći, četvrti, peti i šesti razred, što je tačno 67.592 dece, a tableti će biti podeljeni roditeljima uz revers na tri godine i to u školama i gradskim opštinama. Očekuje se da podela tableta bude između 15. avgusta i 1. septembra, dodao je Vesić.

– Tableti će biti osigurani, te ukoliko se ošteti ili bude ukraden, roditelji će dobijati zamenu. Posle tri godine tableti postaju vlasništvo. Svaki tablet će imati karticu za besplatan internet. Uz svaki tablet učenici će dobiti i besplatne digitalne udžbenike – istakao je Vesić za “Novo jutro”.

On je najavio da će Grad kupiti i 6.949 laptopova za sve nastavnike i učitelje za pomenute razrede, takođe sa besplatnim digitalnim udžbenicima, a svaka učionica imaće besplatan vaj-faj.

– Želim da deca Beograda imaju ono što nemaju deca Pariza, Rima, Londona i mnogih drugih evropskih gradova. Treba da budemo hrabri jer na ovaj način ulažemo u obrazovanje dece i opremanje nastavnika – rekao je Vesić.

Sa ovih uređaja moći će da se „ide” samo na obrazovne sajtove sa „bele liste” koje je odredilo Ministarstvo prosvete. Kad je reč o deci prvog i drugog razreda, kojih ima oko 34 hiljade, Grad će kupiti po četiri štampana udžbenika iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike, sveta oko nas i izabranog stranog jezika. Vrednost ta četiri udžbenika je oko šest hiljada dinara u zavisnosti od izdavača, naglasio je Vesić, najavljujući da će tender za to biti raspisan narednih dana, te da će novac biti uplaćen direktno izdavačima sa kojima će se oko daljih detalja roditelji dogovarati.

– Mislim da smo na ovaj način zaista rasteretili kućne budžete i omogućili roditeljima da taj novac iskoriste da deci kupe nešto drugo. Takođe, na ovaj način pokazali smo da su sva deca ista za nas, što je i najvažnija poruka – kazao je Vesić.

Sledeće godine će šestaci preneti svoj tablet u sedmi razred, kao i svi ostali, a Grad će kupiti tablete samo za decu koja polaze u treći razred, dok će učenici prva dva razreda i dalje dobijati štampane udžbenike.

Besplatne škole sporta za osnovce od prvog do četvrtog razreda

Grad Beograd je zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta pokrenuo u 12 opština besplatne škole sportova za đake od prvog do četvrtog razreda. To je projekat koji će obuhvatiti 62.000 mališana i na to sam posebno ponosan, rekao je Vesić.

Vesić je istakao da su deca u pomenutom uzrastu „najugroženija” po pitanju sporta jer sa učiteljicama, odnosno učiteljima, najmanje rade na fizičkom vaspitanju.

– Želimo toj deci da omogućimo besplatne škole sporta, a tim programom biće obuhvaćeno 62.000 mališana. To znači da će deca moći da se prijavljuju za škole sporta u košarci, fudbalu, atletici, odbojci, rukometu, plesu, borilačkim veštinama i gimnastici. Trenutno je najviše prijava za ples i borilačke veštine. Deca će se prijavljivati u školama, a mi smo obezbedili novac za nastavnike koji će dobijati 1.500 dinara po času. Časove će držati studenti i profesori DIF-a, koji su ujedno i napravili programe. Termini su često između dve školske smene kako nastavnici ne bi imali dodatni dolazak u školu. Na taj način smo, primera radi, porodici sa dvoje dece uštedeli sigurno između 30 i 50 evra na mesečnom nivou. Kao i kod tableta koje će dobiti sva deca, želimo da svako dete ima priliku da se bavi sportom i da ne zavisi od toga da li roditelji imaju novac. Sport mora da bude dostupan svakom detetu i zbog toga će deca dva puta nedeljno imati priliku da pohađaju besplatne škole sporta. Da li će neko dete posle toga nastaviti da trenira u nekom klubu i koliko će razviti svoj talenat, potpuno je drugo pitanje. Od januara će ovaj program biti dostupan i u preostalih pet opština – rekao je Vesić.

Govoreći o trenutnoj situaciji sa pandemijom virusa korona, Vesić je rekao da ne bi unapred govorio o eventualnom pogoršanju epidemiološke situacije.

– Činjenica je da je tokom poslednjih nekoliko dana povećan broj ljudi koji se vakcinišu, verovatno pre svega jer su ljudi čuli da postoji mogućnost da se zaraze novim sojevima kovida-19. Ipak, sve to je daleko od onoga što očekujemo i mislim da možemo mnogo bolje. U Beogradu smo stigli do skoro 53 odsto imunizovanih, kada su u pitanju lica preko 18 godina, dok je broj revakcinisanih preko 51 odsto. Nedostaje nam oko desetak hiljada vakcinisanih da dostignemo zacrtanu brojku od 750.000 vakcinisanih Beograđanki i Beograđana. Činjenica je, sa druge strane, da bismo mogli da imamo veći broj mladih koji se vakcinišu, pa će u tom pravcu ići i naše naredne kampanje. Grad Beograd je Vladi Republike Srbije predložio nekoliko ideja šta bismo mogli da uradimo, pa ostaje da se vidi šta će od toga biti usvojeno. Potrebna nam je dodatna kampanja i stimulacija mladih za vakcinaciju. Mi smo zemlja koja se nalazi na pragu kolektivnog imuniteta i potrebno nam je još između 10 i 15 odsto vakcinisanih građana kako bismo bili potpuno zaštićeni od novih sojeva i kako bismo se vratili normalnom životu. Broj zaraženih je u direktnoj vezi sa brojem vakcinisanih. Punktovi za vakcinaciju rade, građani se mogu vakcinisati i u svim domovima zdravlja, a čitav proces traje nekoliko minuta. Građani mogu da biraju vakcinu, proces je lak i jednostavan, a sve je to omogućio predsednik Aleksandar Vučić, koji je obezbedio dovoljan broj vakcina svih proizvođača – istakao je Vesić.

On je podsetio da je Grad Beograd raspisao tender za izbor partnera koji će vršiti naplatu karata u javnom prevozu i da je posao dobila turska kompanija „Kenkart”.

– „Beogradska kartica” je nova kartica i „bus plus” kartica više ne postoji. Razlika između „beogradske kartice” i prethodnih je što „beogradska kartica” u sebi ima dva „novčanika”. Jednim se plaća prevoz, a drugi omogućava ostvarivanje popusta u različitim institucijama. Građani koji imaju redovno plaćen javni prevoz mogu da odlaze na pet gradskih bazena po ceni od samo dinar. To je zaista veoma velika pogodnost, a to ćemo raditi i sa pozorištima, muzejima i drugim institucijama. Na taj način ćemo stimulisati plaćanje javnog prevoza, a u budućnosti će postojati mogućnost dopunjavanja kartice na reciklomatima, koje smo počeli da postavljamo po gradu. „Beogradska kartica” se može nabaviti na svim prodajnim mestima, kao što je bio slučaj i sa „bus plus” karticama – rekao je Vesić.

Povodom informacija da je turska kompanija angažovala privatno licencirano obezbeđenje koje će asistirati kontrolorima, Vesić je potvrdio da je juče kontaktirao sa pomenutom kompanijom.

– Juče sam uputio pismo turskoj kompaniji „Kenkart”, koja je najavila angažovanje licenciranog privatnog obezbeđenja, i naglasio sam da obezbeđenje u vozilima javnog prevoza može da bude angažovano samo za zaštitu kontrolora. Obezbeđenje ne može da legitimiše građane ili da vrši kontrolu karata. Kontrolu karata vrše kontrolori, a legitimisanje može da obavlja samo Komunalna milicija ili druga službena lica. Razumem njihovu potrebu da zaštite kontrolore, jer je samo od početka godine zabeleženo više od 50 napada na lica koja kontrolišu karte u prevozu. Jednostavno, zakon je iznad svega i svi moraju da se pridržavaju zakonskih propisa, bilo koji posao da je u pitanju – naglasio je Vesić.

Prema njegovim rečima, Grad Beograd godišnje subvencioniše javni prevoz sa 240 miliona evra, dok od naplate karata inkasira oko 65 miliona.

– To znači da direktno iz budžeta dotiramo 175 miliona evra. Nigde u svetu javni prevoz nije profitabilan, ali je realno da dotacija iznosi oko 80 miliona evra, što je evropski nivo. Sve navedeno znači da iz budžeta svake godine dajemo 95 miliona više nego što je potrebno, a sve zbog toga što neki ljudi ne plaćaju karte. Iznos od 95 miliona evra bi svake godine mogao da obezbedi kupovinu 285 novih autobusa ili izgradnju 46 vrtića ili škola. To je naša realnost i to bi trebalo da znamo. U odnosu na 2012. godinu, mi danas imamo 12.657.000 više kilometara na godišnjem nivou, budući da su uvedene nove linije i da se prevoz „širi”. Imamo 1.127 polazaka više i 72 autobuske linije više. Danas imamo 503 autobuske linije u odnosu na 431 iz 2012. godine. Zbog povećanog obima prevoza rastu i troškovi, pa je moj apel svim građanima da plaćaju prevoz jer time obezbeđuju ulaganje u veći kvalitet prevoza – zaključio je Vesić.

Tender za subvencije za kupovinu bicikala domaće proizvodnje sredinom jula

Grad Beograd ima dovoljno sredstava da rešava probleme građana, ali i da ulaže u uređenje i razvoj grada, rekao je zamenik gradonačelnika. On je najavio tender koji će biti realizovan sredinom jula, a koji se tiče subvencija za kupovinu bicikala domaće proizvodnje.

– Dve hiljade građana koji se prvi jave na tender dobiće od Grada subvenciju u iznosu od pet hiljada dinara za kupovinu bicikla. To je deo politike Grada da se stimuliše korišćenje bicikala. Tokom ove godine Beograd će dobiti više od dvadeset kilometara novih biciklističkih staza, a u naredne četiri godine planirano je skoro sto kilometara. Do kraja godine očekuje nas i tender za korišćenje javnih bicikala, koji podrazumeva 150 stanica na kojima će građani s ličnom kartom moći da iznajme bicikle, kao što je to praksa i u drugim velikim gradovima sveta – rekao je Vesić.

Naveo je primer Ade Ciganlije gde se po ceni jednog parking mesta mogu iznajmiti bicikli za četvoročlanu porodicu, tako da za 150 dinara građani na čitav dan mogu da dobiju dva bicikla za odrasle i dva za decu. Takvih bicikala trenutno ima pet hiljada kojih, osim na Adi i kod SC „Milan Gale Muškatirović”, ima i u pojedinim gradskim garažama blizu pešačkih zona.

– Pripremamo i čitav niz izmena zakona u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da biciklisti mogu da koriste „žute trake” van „špiceva”, da se uvede pojam biciklističko-pešačke ulice i slično. Na taj način polako postajemo grad koji stimuliše urbanu mobilnost, odnosno korišćenje bicikala i pešačenje, kako bismo živeli zdravije – rekao je Vesić.