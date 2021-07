ZBOG ČEGA LIJE VODA PO ULICAMA BEOGRADA? Ovo je najveći problem! Oglasili se iz Vodovoda, poznato i da li treba da brinemo zbog obilnih padavina!

Izvršni direktor Beogradskog vodovoda Vladimir Milojević rekao je da u Beogradu nema razloga za brigu od poplava zbog obilnih padavina i da do najvećih problema sa izlivanjima dolazi na mestima gde je nelegalna kanalizacija.

Milojević je rekao da je dve trećine Beograda pokriveno kišnom kanalizacijom, a tri četvrtine fekalnom i da na tim područjima "u 99 odsto slučajeva" nema problema.

"Atmosferska kanalizacija ne može da bude razlog za poplave, ni u Beogradu kao ni bilo gde u svetu", rekao je on.

On je napomenuo da kada dođe do obilnih padavina, poput jučerašnjih, kanalizacija, posebno sa ilegalnim priključcima ne može da primi ogromne količine vode, mulja i ostalog smeća i da onda dolazi do izlivanja.

Prema njegovim rečima, nelegalni priključci na kanalizaciju su ostali iz prethodnog dugogodišnjeg perioda kada se intenzivno gradilo bez ikakvog plana.

Milivojević je naveo da je takav slučaj bio juče u Ulici vojvode Vlahovića, na delu Voždovca i Zvezdare, te dodao da su i on i stručne ekipe upoznati s problemom.

Prema njegovim rečima, Vodovod je za tu ulicu zadužen od okretnice autobusa 26 do broja 46, gde je planski urađena kanalizacija, dok na ostalom delu to nije slučaj.

Milojević je, kao primer nelegalne kanalizacije naveo naselja Kotež i Krnjaču gde je taj problem prisutan od pre 30 ili 40 godina.

On je izrazio očekivanje i da će oba problema biti rešena.