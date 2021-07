SLAVINE ĆE BITI SUVE CEO DAN! Ukoliko živite u ovim delovima Beograda, obratite pažnju!

Danas će bez vode će ostati potrošači u Ulici Mihaila Đurića na opštini Voždovac i to od 8 do 20 sati.

Restrikcije vode će biti zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, kažu iz JKP "Vodovod i kanalizacija", i mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Takođe, na opštini Rakovica, od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Borskoj ulici, dok će u Zemunu od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u Šilerovoj ulici (od Ugrinovačke do Zagorske).

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3 606 606.