PUCNJAVA I BLINDIRANA VOZILA U USTANIČKOJ ULICI: Saobraćaj zatvoren, evo šta se dešava (VIDEO)

Na društvenoj mreži "Instagram" objavljen je snimak na kom se vide blindirana vozila i čuje pucnjava u pozadini.q

Sve to je snimljeno u beogradskoj Ustaničkoj ulici, a mnoge je iznenadilo i što je saobraćaj bio zatvoren na potezu od Kruševačke ulice do Južnog bulevara u periodu od 9.30h do 10.30h.

U Gradskom sekretarijatu za saobraćaj rečeno je da je u pitanju pokazna vežba žandarmerije, prenosi Espreso.

Ljudi nisu bili upoznati sa tokom dešavanja, pa su se u nekim komentarima javile sumnje da je u pitanju snimanje filma.

Video kako je sve to izgledalo možete pogledati na linku ispod: