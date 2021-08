VESIĆ O VINČI: Još postoje žarišta, pre izbijanja požara na deponiji snimljene DVE OSOBE - ISTRAGA JE U TOKU! (VIDEO)

Požar na vinčanskoj deponiji najverovatnije je podmetnut, ali će sud o tome dati nadležni organi nakon istrage.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da na deponiji u Vinči još uvek ima žarišta nakon poslednjeg požara, da je vatra potpuno lokalizovana i da se trenutno dogašava.

Podsetio je da je reč o deponiji koja postoji od 1977. godine, a na nju se svakodnevno u proseku donese od 1.500 do 1.600 tona smeća, odnosno 500.000 tona godišnje.

Objasnio je da je požar došao iz dubine nanosa otpada, koja doseže do 100 metara, kao i da su kamere kompanije koja upravlja deponijom u Vinči neposredno pre izbijanja požara snimile dve neovlašćene osobe na toj lokaciji.

- Da li je to slučajno ili namerno, to će utvrditi istraga - naveo je Vesić za Pink. Ističe da je zasad najvažnije to što je požar potpuno lokalizovan i da se trenutno dogašava što će trajati nekoliko dana.

Problem sa deponijom biće, kaže Vesić, rešen do kraja godine. Prema njegovim rečima, to će se postići završetkom nove sanitarne deponije, kao i izgradnjom energetskog postrojenja koje generiše struju spaljivanjem smeća.

Ističe da se deponijom niko nije bavio do 2014. godine, kada je vlast raspisala međunarodni tender i dovela najveće svetske kompanije u Beograd kako bi problem počeo da se rešava.

- Problem je mogao da bude rešen i 2005. godine, 2006. ili 2000. Jer je deponija i tada bila problem – kaže Vesić za “Novo jutro”.

Na pitanje kakav je kvalitet vazduha ovog jutra u Beograd, zamenik gradonačelnika ističe da je kvalitet dobar, a građane moli da prate podatke Gradskog zavoda za javno zdravlje, koji je jedina relevantna institucija za ocenu kvaliteta vazduha.

- Zavod ima merna mesta na teritoriji grada, a ove godine ćemo kupiti novih 50 mernih stanica, pa će podaci biti precizniji. Imaćemo softver koji će davati i prognozu zagađenja – najavljuje Vesić.

Govoreći o požaru u kineskom tržnom centru u bloku 70, Vesić je kazao da je situacija pod kontrolom i da će uzrok tog požara utvrditi policija.

Naveo je da je požar gasilo 127 vatrogasaca i 50 vozila i da su vatrogasci uradili herojski posao.

- Bilo je teško prići tržnom centru zbog parkiranih automobila. Pokazalo se da je ispravna odluka Grada da kupi dva manja vozila, težine do 3,5 tona, koja će do kraja godine biti predata vatrogasnoj jedinici, a koja smo kupili prvenstveno zbog pešačkih zona, ali i lakšeg prolaska između parkiranih vozila - rekao je zamenik gradonačelnika.

Primetio je da je ekologija postala glavna politička tema za opoziciju i naveo da to pokazuje da se u Srbiji bolje živi.

- Kad ekologija postane glavna tema u jednoj zemlji, to znači da se bolje živi i da neke druge teme kao što su radna mesta i životni standard nisu više toliko važni - rekao je Vesić.

Naglasio je da je ekologija problem svih građana i da svi žele čistu životnu sredinu i da se na tome radi.Podsetio da će 1. oktobra biti raspisan tender za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava, kao i da je poptpisan ugovor za izgradnju kanalizacije u Obrenovcu i Lazarevcu kroz projekat ''Čista Srbija''.

- Biće raspisani tenderi za izgradnju kanalizacije u Kaluđerici, Sopotu, Mladenovcu, Međurečju, Ostružnici, a nadamo se da će EU odboriti sredstva za izgradnju kanalizacije i fabrike za preradu otpadnih voda u Batajnici - kazao je Vesić.