Raspisan tender za spajanje Bulevara sa Mostom na Adi

Grad Beograd raspisao je tender, ukupne vrednosti više od dve milijarde dinara, za izgradnju saobraćajnice koja će povezati Most na Adi sa Bulevarom patrijarha Pavla.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da je reč o završetku preostalih 1,7 kilometara Bulevara patrijarha Pavla, odnosno o deonici od Košutnjaka do Mosta na Adi i petlje Hipodrom, koja će biti izgrađena na trasi napuštene železničke pruge.

"Danas je ovo pruga na koju su Beograđani navikli decenijama, a za nekoliko meseci ovde će ići saobraćajnica koja će povezivati Most na Adi sa Bulevarom patrijarha Pavla", rekao je Vesić.

On je kazao da taj posao traje nekoliko godina i da je prvo izmešteno korito Topčiderske reke, zatim urađen novi most preko Ulice Pere Velimirovića, koja seče Bulevar patrijarha Pavla, a da su u toku radovi na završetku dva kilometra tog bulevara sa četiri trake, odsnosno od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka.

"Danas smo raspisali tender za deonicu od Košutnjaka, koja će ići do mosta na Adi, odnosno do petlje Hipodrom'''', naveo je zamenik gradonačelnika.

Dodao je da je skoro dve godine rešavan taj problem, a da je nakon izgradnje Mosta na Adi tadašnja gradska vlast planirala da nastavi Bulevar patrijarja Pavla tako da preseče Topčiderski park i da se usred parka napravi saobraćajnica.

"To je izazvalo brojne proteste građana, koji su bili u pravu. Bilo je potrebno oko dve godine da rešimo problem zajedno za ''Železnicom Srbije'' koja izmešta prugu iz ovog dela grada, da saobraćajnica ne bi išla kroz Topčiderski park, kako su planirali, već da je prebacimo na koridor koji nikom ne smeta, da napravimo vezu između mosta na Adi i Bulevara patrijarha Pavla i sačuvamo svako drvo u parku", rekao je Vesić.

Kako je objasnio, nakon završetka radova građani koji dolaze sa Mosta na Adi, umesto da skreću levo, pored Topčiderskog parka prema ulici Teodora Drajzera, gde su, kako kaže, česte gužve, ići će pravo, bulevarom sa četiri trake.

"Sledeće godine moći će da uđu u Bulevar patrijarjha Pavla i obiđu Topčiderski park, a ispod podvožnjaka će se spajati na postojeću deonicu Bulevara patrijarja Pavla, koji se takođe širi u četiri trake, sve do Ulice Pere Velimirovića", rekao je Vesić.

Najavio je da će narednih dana biti završene ulice Save Maškovića i Crnotravska, koja je, takođe, proširena na četiri trake, a da ostaje da se, između Bulevara patrijarha Pavla i Crnotravske, prošire Borska i Pere Velimirovića.

Vesić je naveo da će na jesen biti raspisan tender za deonicu od Ulice Save Maškovića do autoputa, tako da će od petlje Hipodrom preko Bulevara patrijarha Pavla, Pere Velimirovića, Borske, Crnotravske i Save Maškovića biti bulevar sa četiri trake koji izlazi na autoput.

"To znači da će građani koji žive na Banjici za 15 minuta biti na Tošinom bunaru što je sada nemoguće", rekao je Vesić i zahvalio Direkciji za građevinsko zemljište i JP "Železnice Srbije" na saradnji u tom projektu.