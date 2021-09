POČASNI SRBIN! 'U Srbiji ga slave kao heroja! Bojsi: To je nešto najdivnije što je moglo da mi se desi, ODUŠEVLJEN SAM (FOTO)

- Cushty! - napisao je na Tviteru što u londonskom kokni izgovoru znači "odlično".

Naime, on je dobio počasno državljanstvo naše zemlje, a početkom meseca se sreo i sa našom ambasadorkom u Velikoj Britaniji tim povodom.

- Zapanjen sam. To je najdivnija stvar koja mi se desila u životu - rekao je oduševljeni Džon za The Mirror.

My heartfelt thanks to the good people of Serbia. Does this mean I can drive my sheep across the Sava bridge? pic.twitter.com/Ll3hiNgYmL