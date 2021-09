NA PANČEVCU GUŽVE SVAKOGA DANA, A OVO JE RAZLOG! Sve će biti mnogo lakše i bolje od 1. novembra! Radnici 'Puteva Srbije' saniraju razne nepravilnosti!

Saobraćajne gužve koje se od kraja avgusta pojavljuju na Pančevačkom mostu posledica su redovnog održavanja koje će se izvoditi do početka zimske sezone, 1. novembra. Ovo je naveo Igor Stefanović iz "Puteva Srbije".

On je pojasnio da je prošle nedelje zamenjen kolovoz od Bogoslovije do samog mosta preko Dunava u desnoj traci, prema Pančevu. Takođe, naveo je da je u drugoj traci iz smera Pančeva ka Beogradu, obavljena zamena velikih čeličnih dilatacija (spojeva dva dela konstrukcija mosta koje prenose pomeranja s jedne na drugu) u dnevnim uslovima, pa je to takođe stvaralo gužve.

- Radimo zamenu manjih dilatacija noću od 20 sati do šest časova ujutro, i to planiramo da nastavimo dok ne zamenimo sve oštećene dilatacije. U planu je i zamena ploča na pešačkim stazama, takođe u okviru redovnog održavanja. Imamo detaljan pregled čelične konstrukcije mosta, dela koji je u nadležnosti "Puteva Srbije", i prema tom izveštaju radićemo deo po deo do 1. novembra - poručio je Stefanović.