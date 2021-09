Ugovori za stalno za jos 75 gerontodomaćica, cilj veće plate (FOTO)

U Beogradu su danas uručeni ugovori na neodređeno za 75 gerontodomaćica, kojih sada ima 732 u glavnom gradu, zadužene za brigu o najstarijim sugrađanima.

Ugovore su im uručili zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, koji su im izrazili veliku zahvalnost i najavili povećanje plata.

Gerontodomaćice u Beogradu brinu o oko 2.300 najstarijih, čija je prošecna starost veća od 80 godina i pomažu im tri ili pet puta nedeljno po dva sata, u zavisnosti od potreba.

Vesić je naglasio da je njihov posao veoma važan za građane Beograda, a da će novim ugovorima imati pravo na bolovanje, odmor, radni staž...

"Na taj način smo im obezbedili sigurnost koju do sada nisu imale. Ove žene primaju iznos minimalca koji je trenutno oko 32.000, a to nije novac koji je dovoljan kako bi one mogle da rade", rekao je Vesić u Starom dvoru gde su uručeni ugovori.

Dodao je da će njihova plata biti oko 37.000, ali i istakao da će se lično zalagati da im plate budu najmanje 50.000 dinara.

"Sutra ili prekosutra ću uputiti predlog nadležnom Ministarstvu da se povećaju koeficijenti za gerontodomaćice, jer imamo novca u budžetu za to, treba samo da nam dozvole i to ćemo sigurno uraditi", rekao je Vesić.

On je istakao i brigu o drugim zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, podsećajući da je budžet Grada Beograda veći od 1,2 milijarde evra.

"Njihov rad vrednujemo kroz povećanje plata, jer te žene to zaslužuju", rekao je Vesić.

Gradska sekretarka Nataša Stanisavljević rekla je da je plan da se do kraja godine prepolovi lista čekanja za gerontodomaćice i pozvala sve žene koje žele da se oprobaju u toj usluzi da se obrate NSZ ili ustanovi Gerontoloski centar.

"Kako bi prošle adekvatnu obuku koja je besplatna za uslugu pomoć u kući i kako bi najbolji kandidati bili primljeni na posao", precizirala je Stanisavljević.

Na taj način će se, kaže, pokriti ceo Beograd, a trenutno uslugu pomoći u kući nemaju opštine Surčin, Barajevo i Grocka.

"Nama je plan da do kraja godine sve ove tri opštine krenu sa pružanjem ove usluge, tako da će ceo Beograd biti pokriven", rekla je gradska sekretarka i uputila veliku zahvalnost zaposlenima na požrtvovanosti.

Kako je rekla, gerontodomaćice su uvek bile zainteresovane za rad, a Grad im je, kao i drugim zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, obezbedio besplatne sistematske preglede.

"Gerontodomaćice imaju letnje i zimske radne uniforme koje im obezbeđuje Grad Beograd i u budućnosti će se širiti ta usluga", naglasila je Stanisavljević.

Rekla je i da se korisnici tuđe nege i pomoći, za uslugu prijavljuju Centru za socijalni rad, prema mesnom prebivalištu, gde podnose zahtev.

"Omogućili smo da se zahtevi podnose i onlajn, a socijalni radnici odlaze kod korisnika, prave zabelešku i nakon toga se ta molba prosleđuje Gerontološkom centru Beograd", pojasnila je Stanisavljević.

Predsednica sindikata zaposlenih u vaninstitucionalnoj zaštiti Verica Paunović zahvalila je Gradu, a posebno zameniku gradonačelnika na pomoći koju dobijaju.

"Poslednjih godina naš rad je izuzetno prepoznat. Nikada nismo imali podršku Grada kao sada, sistematski pregledi spasili su nam živote", poručila je Paunović.