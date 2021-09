I DANAS BLOKIRAN BEOGRAD! Grad će biti 'zatvoren' čak 11 sati u tri poteza! Dobro pogledajte spisak ulica!

Manifestacija "Ušće 2021", "pešačka nedelja" i Otvoreno prvenstvo u triatlonu promeniće rad linija javnog prevoza ovog vikenda.

Tri kraja Beograda, od centra preko Novog Beograda i Radničke ulice, biće blokirana u različitim periodima dana. Potez od Trga Slavija do Trga republike biće zatvoren najduže, čak 11 sati.

"Pešačka nedelja" se održava na delu od Trga Slavija do Trga republike, od sedam do 18 časova. Ulice će biti zatvorene za saobraćaj, pa će trolejbus 29 voziti skraćeno do Slavije, a autobus 22A neće saobraćati. Autobusi 24, 26, 27, 37 i 44, kao i minibus linija E2, saobraćaće Makedonskom i Dečanskom do Bulevara kralja Aleksandra. I linija 31 će ići sa Trga republike Makedonskom i Dečanskom, pa će skretati u Kneza Miloša i ići Nemanjom do Slavije.

Minibus E9 će u oba smera od Slavije voziti Beogradskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Trgom Nikole Pašića, Dečanskom, Makedonskom, Trgom republike i dalje redovno.

Zbog manifestacije "Ušće 2021", zatvaraju se ulica "Ušće" i Bulevar Nikole Tesle do Ulice trešnjinog cveta u ponoć između subote i nedelje do ponedeljka ujutru. Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se u oba smera kretati Bulevarom Mihajla Pupina. Linije 27E i 35 će po izlasku s mosta ići levo, u Milentija Popovića do terminusa "Novi Beograd", dok će linija 60L voziti kroz Vladimira Popovića, Zemunskim putem i Brodarskom, a u povratku voziće redovnom trasom.

Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu na poludistanci - 11TRI G-DRIVE održaće se sutra na Adi Ciganliji. Takmičenje se realizuje u organizaciji Triatlon saveza Beograda i Triatlon kluba "11TRI", a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, Sekretarijata za sport i omladinu i Srpske triatlon unije. Zbog takmičenja će doći i do izmena u saobraćaju.

Ulaz na Adu Ciganliju biće zatvoren od 6.30 do 14 časova. Saobraćaj će biti obustavljen od 6.30 do 12 sati od Radničke ulice do Ulice Bore Stankovića, u oba smera. Neće biti moguće kretanje vozilima Radničkom ulicom od Savske magistrale do skretanja na Most na Adi, u oba smera. Zatim, preko Mosta na Adi sa prilaznim saobraćajnicama od Radničke ulice do Ulice omladinskih brigada, jedan smer. Zatvoren je i pravac Novi Beograd - Čukarica, pešačko-biciklistička staza od Ade Ciganlije do Tržnog centra "Galerija", kao i pešačko-biciklistička staza na Novom mostu od Ulice Jurija Gagarina do Radničke ulice.

U NEDELJU IZMENE NA BG VOZU

U okviru izvođenja radova na rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji dvokolosečne pruge Beograd centar - Stara Pazova, planirano je zatvaranje levog koloseka između stanica Zemun Polje - Batajnica u nedelju, 19. septembra, od 18 do 22 časa. Vozovi iz sistema BG voza neće saobraćati na delu relacije Zemun - Batajnica - Zemun. U ovom periodu vozovi na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica saobraćaju na relaciji Ovča - Zemun - Ovča. Voz iz Ovče u 16.30, 17.10, 18.43, 19.10, 20.10 neće boziti do Batajnice, već do Zemuna. Vozovi iz Batajnice u 18.19, 18.32, 20.16, 20.31, 21.38 ne voze do Zemuna, a voz koji iz Batajnice ka Ovči kreće u 18.50 , poći će iz Zemuna.