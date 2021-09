POČEO 'BEOGRAD PRAJD' Policija osigurava učesnike: Evo koje su ulice u centru Beograda zatvorene! (DETALJNA LISTA)

"Beograd prajd" počeo je danas od 16 sati u parku Manjež, zbog čega je širi centra grada već sada blokiran.

U parku Manjež u toku je okupljanje učesnika, dok će "Prajd marš" ići od Nemanjine do Kneza Miloša i Ulice Kralja Milana do Trga Nikole Pašića, a onda će se kroz Kneza Miloša i Nemanjinu vratiti do Manježa gde će biti nastavljen program.

Na ulicama je veliki broj ljudi koji su se uputili ka Manježu, ali i policijske jedincie koje obezbeđuju skup.

Zatvorene su ulice Gavrila Principa, Balkanska, Admirala Geprata, Kneza Miloša, prilaz Terazijama.

Ispred spomenika Knezu Mihailu na Trgu republike okupila se manja grupa protivnika parade.

Ovogodišnji prajd se održava pod sloganom "LJubav je Zakon", a glavni cilj je da se ukaže na ključni zahtev koji se odnosi na usvajanje zakona o istopolnim zajednicama.

Nakon okupljanja, krenuće se u šetnju iz parka Manjež, ulicom Kralja Milana, Trgom Nikole Pašića, pored Skupštine Srbije, Kneza Miloša i Nemanjinom, a veče će se završiti takođe u parku Manjež.