USKORO KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE I DIZAJN STANICA NA PRVOJ LINIJI METRO-a! Stojčić: Ove godine znaćemo kako će sve izgledati!

Glavni urbanista Marko Stojčić rekao je da Sekretarijat za javni prevoz i JKP „Beogradski metro i voz”, u saradnji sa sprovodiocem konkursa Udruženjem arhitekata Srbije, raspisuje konkurs za idejno arhitektonsko rešenje i dizajn metro stanica prve linije beogradskog metroa.

On je precizirao da u drugoj polovini novembra počinju građevinski radovi na Makiškom polju, gde će se nalaziti depo za metro sistem prve i druge linije. Polovinom sledeće godine, dodao je on, kreće i izgradnja tunela, od Železnika preko Belih voda ka Bulevaru vojvode Mišića, a trasa nadalje ide preko Savskog trga, Trga republike, Bajlonijeve pijace, sve do Mirijeva, gde se završava prva linija i odakle se nastavlja druga linija ka Zemunu.

Sistem prve i druge linije, precizirao je Stojčić, trebalo bi da bude izgrađen do 2030. godine, s tim da će prva linija biti u funkciji 2028. godine.

Beograđani su imali priliku da biraju između ponuđenih dizajna kompozicija vozova. Aktivnost koju trenutno sprovodimo jeste arhitektonski konkurs i za dizajn stanica. Ove godine znaćemo kako će sve izgledati, i prostor iznad metro stanica i prostor unutar stanica na prvoj liniji budućeg metroa – naveo je Stojčić za TV Vesti.

Glavni urbanista je najavio i da će se nadalje raditi na integrisanju šinskog sistema, koji zajedno s metroom obuhvata i BG voz i tramvajski sistem.

To je visokokapacitetni sistem javnog gradskog prevoza, ekološki je najprihvatljiviji i istovremeno najbrži. Upravo se završava javni uvid u Plan generalne regulacije šinskih sistema, koji je trajao mesec dana i na kojem su građani mogli da daju svoje sugestije i primedbe. Takav sistem je način da se konačno razreši čitav niz saobraćajnih problema u Beogradu. Benefiti su višestruki, s jedne strane ekonomski, a s druge brzina komunikacije između svih delova grada biće znatno efikasnija – istakao je Stojčić.

Integrisani šinski sistem daje mogućnost da se šire zelene površine i drvoredi, kao i da se pospešuje pešačenje i bicikliranje kao zdrav način kretanja u gradu, zaključio je glavni urbanista.