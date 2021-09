Goran Vesić: Rok za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu dela udžbenika produžen do 15. oktobra

Vesić je podsetio da je reč o vrednosti udžbenika matematike, srpskog, sveta oko nas i izabranog stranog jezika, te da subvencija okvirno iznosi po šest hiljada dinara, u zavisnosti od izdavača.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas kol-centar Fondacije za mlade talente Grada Beograda gde se obrađuju zahtevi za dodelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu dela udžbenika za učenike prvog i drugog razreda državnih škola. Kako je tom prilikom najavio, rok je bio do danas, ali se na zahtev sugrađana koji nisu uspeli da podnesu zahtev produžuje do 15. oktobra u ponoć. Vesić je podsetio da je reč o vrednosti udžbenika matematike, srpskog, sveta oko nas i izabranog stranog jezika, te da subvencija okvirno iznosi po šest hiljada dinara, u zavisnosti od izdavača.

– Do danas u 11 sati prijavilo se ukupno 23.129 roditelja onlajn i oko četiri hiljade putem pošte, tako da do ovog časa imamo više od 27 hiljada prijava. S obzirom na to da se jedan deo roditelja javio s molbom da se rok produži jer neko u porodici ima kovid, doneli smo odluku, koja će biti objavljena na sajtu Grada, da se rok za prijavu produži za još petnaest dana. Očekujem, dakle, više od trideset hiljada prijavljenih, a možda i više, od ukupno 34 hiljade koliko ih ima pravo na ovu vrstu subvencije – kazao je Vesić.

Do 11 sati isplaćene su subvencije za 6.719 prijavljenih u vrednosti od 43.493.291 dinar, a obrađeno je novih 1.616 zahteva u vrednosti od još 10.445.000 dinara, precizirao je Vesić.

– Zaključno sa današnjim danom, sasvim sigurno ćemo isplatiti novac za više od deset hiljada roditelja – kazao je Vesić.

On je ukazao da roditelji obavezno provere broj žiro računa jer je bilo dosta slučajeva da su računi pojedinih banaka ugašeni, pa se novac vraćao, zbog čega su volonteri morali da pozivaju roditelje, a čitava procedura je trajala duže nego što je bilo potrebno. Isto je bilo i u slučajevima nepotpune dokumentacije.

– Dnevno sada obrađujemo skoro dve hiljade zahteva jer smo angažovali i neke druge ljude iz uprave, s obzirom na to da je ovo velik posao. Svi roditelji koji su se do sada prijavili onlajn dobiće novac u narednih desetak dana – kazao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika se osvrnuo na pojedine medije koji su „pravili svoju političku priču” na tome da li roditelji dobijaju novac deset dana ranije ili kasnije.

– Ovo je novac građana Beograda za pomoć onima čija su deca u prvom ili drugom razredu. Moja molba je da se od ovoga ne pravi politička priča jer svi treba da se radujemo što Grad ima novca da pomogne deci na ovaj način, kao i kupovinom tableta – istakao je Vesić.

Vesić je pozvao i preostale roditelje, kojih ima najviše oko sedam hiljada, da iskoriste ovu priliku i prijave se za subvenciju.

Događaju su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine Grada Beograda Andrea Radulović i direktorka Fondacije za mlade talente Ana Zekavica.

Kompletno obaveštenje o produženju roka može se pogledati ovde.