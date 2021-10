VESIĆ U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Novo igralište za bolji kvalitet života u Bloku 21 (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas novootvoreno dečje igralište u Bulevaru Zorana Đinđića i u okviru obeležavanja „Dečje nedelje” prisustvovao manifestaciji organizovanoj za decu Novog Beograda.

Događaju su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović, član Gradskog veća Stevo Marušić, gradska sekretarka za inspekcijske poslove Sonja Božović, podsekretarka za kulturu Gordana Goncić, direktor JKP „Zelenilo – Beograd” Slobodan Stanojević i glumac i direktor Ustanove kulture „Vuk Karadžić” Svetislav Goncić.

Vesić je istakao da je izgradnja ovog dečjeg igrališta bila veoma značajna za sve stanovnike Bloka 21.

– Kada smo pre nekoliko godina usvojili novi Statut grada i donosili Zakon o glavnom gradu, mi smo ovakve međublokovske površine koje nikome nisu pripadale preuzeli, stavili u nadležnost Grada i opština i sada možemo da ih uređujemo. Nekoliko puta sam razgovarao sa građanima ovog bloka, tako da radimo na tome da dobiju nove liftove i da se zgrade urede, jer u ovom bloku živi skoro 10.000 ljudi. Jedan od zahteva bio je da se uredi dečje igralište. JKP „Zelenilo – Beograd” uredilo je dva dečja igrališta, za šta smo izdvojili skoro 16 miliona dinara, odnosno oko 130.000 evra, i danas je ovaj prostor pun dece. Tu je i prostor namenjen starijima koji je sada divan kutak u kome će ljudi moći da uživaju i imaju bolji komfor života – kazao je Vesić, podsetivši da je u ovom delu Beograda, kako bi se smanjile gužve, uređeno i parkiranje sa zoniranjem.

On je najavio da će se sa uređenjem blokova nastaviti i u budućem periodu.

– Politika Grada je da u svakom delu Beograda imamo isti komfor, a to znači dečja igrališta, uređene ulaze, mogućnost da ljudi mogu da se odmore, da u blizini imate vrtić i školu. To želimo da postignemo u svakom delu Beograda, bez obzira na to da li se radi o Novom Beogradu, Terazijama, Arnajevu ili bilo kom drugom delu grada. Nema većeg zadovoljstva nego kada vidite decu kako uživaju jer to znači da ste uradili pravu stvar – kazao je zamenik gradonačelnika.

Jedan od stanovnika ovog naselja Vid Cvišić kazao je da su stanari veoma zadovoljni uređenjem dečjeg igrališta, a da su istovremeno i penzioneri dobili svoj kutak gde mogu da se okupljaju.

– Deca su oduševljena, a park je i pre svečanog puštanja već bio pun. Ovakvi sadržaji su potrebni svuda, jer deci treba omogućiti da se druže. To su generacije koje nas nasleđuju i koje će i u budućnosti učiniti da naše društvo bude što humanije – kazao je Cvišić.

Program „Dečje nedelje” u ovom naselju počeo je izvođenjem himne Beograda zajedno sa horom Dečjeg kulturnog centra pod rukovodstvom Leontine Vukomanović, a potom je, uz pesmu i igru ovog hora, klovnova i glumaca pozorišta „Pinokio”, pred najmlađom publikom odigrana i predstava za decu.

Dva nova dečja igrališta, urađena po važećim standardima i normativima, kao i prostor za šah i miran odmor, koji su povezani sa ostatkom zelenih površina u bloku prostiru se na ukupnoj povšini od 4.300 kvadratnih metara.

Pored klasičnog dečjeg igrališta namenjenom deci uzrasta od 5 do 12 godina površine 267 kvadrata, sa četiri rekvizita, na drugom igralištu površine 199 kvadrata za uzrast dece od 2 do 12 godina, pored kombinovanog rekvizita, ljuljaške i klackalice ugrađeni su i elementi razvojno-edukativnog karaktera, čiji je sastavni deo poligon, koga čine šest igara: „Šake i stopala”, „Skok na jednoj nozi”, „Panjevi”, Sunožni skokovi”, „Žablji skok” i „Školica”, a igre koje se nalaze unutar poligona su „Ježeva kućica”, „Skok u dalj” i „Ogledalo za dva igrača”.

Oko dečjih igrališta postavljena je metalna zaštitna ograda, a zbog zaštite površina od nepropisnog parkiranja postavljeno je i 80 metalnih zaštitnih stubića.

Od parkovskog mobilijara postavljeno je 14 klupa sa naslonom, devet betonskih đubrijera i tri šah stola sa klupama.

Hortikulturni radovi biće izvedeni u periodu mirovanja vegetacije.