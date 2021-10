KOŠAVA NOSI SVE PRED SOBOM: Po Beogradu popadalo drveće, nekima su uništeni stanovi i automobili, a evo koga treba da zovete u ovakvim situacijama!

U Beogradu i dalje duva jaka košava, što je prouzrokovalo obaranje drveća na više lokacija, te su neke saobraćajnice jutros bile neprohodne.

Prema informacijama JKP „Zelenilo-Beograd“ toku prethodne noći operativni tim za hitne intervencije je sanirao prelomljena stabla i grane na 11 lokacija. Od 7 do 14 časova danas JKP „Zelenilo-Beograd“ je intervenisalo na još 43 lokacije.

Intervencije su vršene širom Beograda i tom prilikom su sanirane vetroizvale, prelomljena stabla i grane koje su ugrožavale saobraćaj, kretanje pešaka, elektrovodove, objekte ili imovinu sugrađana.

Jak istočni i jugositočni vetar sa orkanskim udarima bio je dovoljno snažan da obori stabla, ali i poneku drvenu banderu. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na jugu Banata vetar može dostići jačinu preko 100 kilometara na čas, čak do 120.

U Oplenačkoj ulici zabeleženo je da je drvo palo na autobus gradskog prevoza.

U ulici Nikole Doksata sanirano je stablo koje se izvalilo iz šume i naslonilo na elektrovodove. U Ariljskoj ulici se rascepilo stablo bagrema i oštetilo automobil.Danas u toku dana Centar za informisanje „Zelenila-Beograd“ primio je više od 70 prijava za prelomljene grane ili stabla usled vetra. Najviše prijava je sa opština Palilula, Zvezdara i Voždovac, gde su i najjači udari vetra bili tokom jutarnjih časova. Ekipe „Zelenila Beograd“ biće tokom čitavog dana na terenu i saniraće stabla.

U centru Dobanovaca, gde su i dalje zastupljene drvene bandere, jedna takva je srušena.

Evo kako da prijavite ovakve slučajeve

Operativni tim za hitne intervencije od utorka ima pojačano dežurstvo koje će trajati dok su ovakve vremenske prilike, i on dežura 24 časa. Sugrađani mogu prijaviti slučajeve oborenih, prelomljenih ili oštećenih stabala koja mogu ugroziti bezbednost i naneti materijalnu štetu Centru za informisanje JKP „Zelenilo-Beograd“ radnim danom od 7.30 do 15.30 časova na telefon 011/2630-506, a posle tog vremena Operativnom timu na telefon 011/2650-683. Pozivanje Operativnog tima je moguće i preko gradskog Centra za obaveštavanje, dežurne inspekcije i MUP-a.

U Bulevaru oslobođenja sanirano je stablo koje se izvalilo i palo preko saobraćajnice. U ulici Kneza Višeslava izvalilo se stablo i palo preko dva automobila.

Ukoliko dođe do pada stabla ili grana, sa javne zelene površine, usled jakih udara vetra, i tom prilikom dođe do materijalne štete ili telesnih povreda, neophodno je da građani pozovu napred navedene telefone. Ako je došlo do oštećenja do 15 časova, radnim danom, na teren će odmah izaći Operativni tim, i ukloniti grane, drvo i napraviće se zapisnik o šteti, koji će potpisati prisutni rukovodilac i oštećena strana, navode iz nadležnog preduzeća.